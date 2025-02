Vergüenza y tensión en el basket blaugrana

Las aguas vuelven a bajar ciertamente revueltas en la sección del basket blaugrana. El desastroso encuentro del Barça, especialmente en defensa, con la visita del BAXI Manresa, que acabó llevándose el triunfo de manera justa (92-103), ha vuelto a disparar las alarmas en el conjunto de Joan Peñarroya y ahora el ‘mosqueo’ viene desde arriba.

Y es que después de superar el mal momento del mes de diciembre y lograr la plaza para la Copa del Rey de dentro de dos semanas, todo apuntaba a que el equipo había dado un vuelco a la situación, con sus victorias en la Euroliga y haber redirigido la situación en la Liga Endesa.

Aunque parece que el equipo no aprende de los errores pasados y que estuvo a un paso de costarle quedar fuera del torneo copero, lo cierto es que el equipo ha vuelto a la dinámica negativa de hace un par de meses.

Frenazo en seco

Después de haber encadenado hasta cuatro victorias consecutivas en la Euroliga ante París, Mónaco, Panathinaikos y Anadolu Efes, el equipo logró dar un tirón en la clasificación e incluso acercarse a las cuatro primeras posiciones.

La clara derrota ante el BAXI Manresa llevó a la directiva a dar un toque de atención a la plantilla / FCB

Una situación que parecía disparar definitivamente al equipo en Europa, hasta que de nuevo, el equipo ha vuelto a caer en picado ante ASVEL y Baskonia, con derrotas por pocos puntos, pero derrotas y que han devuelto a la realidad al equipo: defensa laxa y poco acierto a la hora de decidirse los partidos.

Y en la Liga Endesa, después de tres victorias consecutivas, necesarias para meterse en la Copa del Rey, el conjunto de Joan Peñarroya respondió en la visita a Murcia pero volvió a los abismos con la visita del BAXI Manresa, un equipo infinitamente inferior al Barça pero que supo plantear su partido ante un conjunto blaugrana desaparecido’ en defensa y permitiendo que los del Bages se fueran con una victoria ¡anotando 103 puntos¡.

Muy mala imagen en el Palau

Una derrota en el Palau, la tercera del curso, en la que el equipo ofreció muy mala imagen y con la sensación de que no existe el esfuerzo defensivo necesario para poder optar a victorias que acaben llevando al equipo a luchar por los títulos.

La última derrota sufrida en el Palau Blaugrana ante el BAXI Manresa supone la quinta derrota en la que el Barça encaja 100 puntos o más esta temporada, marcada por la fragilidad defensiva y su falta de acierto en los finales ajustados. Y es que la de los azulgranas es la octava peor defensa de la ACB (86,3 puntos encajados por partido.

El Barça debe reflexionar sobre lo sucedido ante el BAXI Manresa si quiere llegar lejos en las competiciones / FCB

La derrota ante el BAXI dejó al equipo ‘tocado’ en el vestuario –con palabras duras del capitán, Alex Abrines- y también de Joan Peñarroya, que no pudo argumentar lo sucedido, y que dejó al técnico realmente disgustado con el juego del equipo.

Decepción y 'cabreo' en la directiva

Aunque el ‘cabreo’ por lo sucedido viene desde más arriba. El responsable de la sección y la dirección deportiva se reunieron este lunes para tratar el asunto y realizar un ‘estirón de orejas’ al equipo, por la mala imagen ofrecida y confían en que se haya tratado solo de un accidente, a la espera de los dos encuentros de esta semana en el Palau ante Maccabi y Olympiacos.

Chimezie Metu fue uno de los pocos que se salvó de la 'quema' ante el conjunto manresano / VALENTI ENRICH

No se le ha dado un ultimátum al entrenador, pero se le ha dejado claro que no se puede volver a permitir un encuentro como el del domingo, donde el Palau ya empezó a mostrar su decepción con pañuelos y con una de las peñas fieles, los Dracs, dejando el Palau antes de tiempo.

Una dinámica que no ha gustado nada al club, y consciente de que los recursos son ahora mismo los que son, consideran que hay plantilla suficiente para luchar por todos los títulos, a pesar de la decepción mostrada por Peñarroya cuando apuntó ante los medios que no tenía la sensación de que iban a llegar refuerzos.

A la espera de un jugador determinante

La postura oficial es que no quieren invertir dinero si no se trata de un jugador que pueda resultar desequilibrante y en la dirección deportiva no han encontrado ese jugador que pueda cambiar la dinámica del grupo.

La realidad es que la baja de Laprovittola está resultando determinante, y con los problemas físicos de Vesely, que no parecen resueltos a corto plazo, el equipo deberá cerrar filas y tratar de sacar la situación adelante, aunque con la actitud vista este domingo, posiblemente estamos ante una nueva temporada en blanco, algo inadmisible para un equipo de este nivel.