Los males que volvieron a condenar al Barça en Euroliga

Tras un mes de enero ilusionante en Euroliga, con victorias de enorme importancia y prestigio ante algunos de los rivales más duros del continente (París, Mónaco, Panathinaikos y Anadolu Efes), el Barça de basket se ha salido en la última semana de ese camino triunfal que le había permitido escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

El pasado viernes, el conjunto azulgrana no pudo regresar de Francia con la victoria, tras caer ante Asvel por 100-94 en un encuentro en el que los de Joan Peñarroya volvieron a pecar del gran mal que viene acompañando al equipo en gran parte de la temporada. Una defensa blanda que encajó muchos puntos tal y como refleja el marcador. Recibir un centenar de tantos en Europa es prácticamente incompatible con cualquier posibilidad de victoria. Un 'accidente' que podía ocurrir tras la exigencia vivida por el grupo para sellar el pase a la Copa, y que tampoco supuso un disgusto importante viendo el buen hacer en el mes inicial del año en los partidos anteriormente comentados.

El duelo en el Buesa Arena se planteaba como una visita exigente, como prácticamente todas las que afronta el Barça en el viejo continente. Pero Baskonia llegaba a la cita con un balance de nueve victorias y 14 derrotas, teniendo únicamente a Virtus, Maccabi y a Alba Berlín con peores números. En definitiva, un partido lejos del Palau 'asequible', pero en el que volvió a salir cruz (88-86).

Kevin Punter, ante Markus Howard / EFE

Los bases estuvieron a la altura

Tomas Satoransky firmó un gran inicio de partido, y Juan Núñez, bravo y valiente, acabó muy bien el encuentro tanto en anotación como en dirección de juego. Fue un día en el que poco se le puede espetar a la sala de máquinas azulgrana. Algo diferente a lo que ocurrió con el juego interior, y que señaló Peñarroya en sala de prensa.

Baskonia estuvo en un 70% de acierto en el lanzamiento de dos puntos. Muchas canastas que llegaron desde la pintura o castigando el aro, que habla mal del desempeño de los azulgranas protegiendo su canasta. La estadística baskonista refleja un enorme acierto en esos tiros de dos puntos en jugadores como Donta Hall (5/6), Kamar Baldwin y Timothé Luwawu-Cabarrot (4/5) o un Trent Forrest (6/9) que fue el ejecutor en la pintura del cuadro catalán.

Pablo Laso castigó a los interiores del Barça en un día aciago de los suyos desde el 6,75 (8/24). Además, el tropiezo azulgrana volvió a tener a un rival destacado, como fue un Chima Moneke que rozó las dobles figuras (22 puntos y 9 rebotes) y que se hinchó desde la línea de personal (10/12).

El mensaje de Peñarroya a la pobre defensa de la zona

"Debimos proteger mejor la zona. Hemos fallado tiros liberados y Willy Hernangómez ha tenido un tiro claro que no ha anotado. Hemos lanzado ocho tiros más que Baskonia, pero no hemos conseguido la victoria, en un día en el que también tuvimos problemas con las pérdidas en la primera parte y con el dominio del rebote", explicó un Peñarroya consciente de que se había fallado en esa lucha por capturar el balón (33-26 para los vitorianos). No llegaron desde el banquillo tampoco las instrucciones necesarias para cambiar esa dinámica, ni tampoco se pudo anular a perfiles como el de Moneke, muy activo e inspirado durante todo el duelo.

Chima Moneke fue una pesadilla para el Barça / Euroleague

El +/- vuelve a retratar a Willy

Siete jugadores azulgranas superaron la decena de puntos, algo que habla bien de ese reparto de recursos ofensivos con los que cuenta el Barça. Ahora bien, tampoco fue la noche más inspirada de Kevin Punter (13 puntos, 5/13 en TC) o Jabari Parker (4/11 en TC), mientras que en la estadística del +/-, Dame Sarr (-7) y Willy Hernangómez (-6) quedaron señalados. El interior azulgrana cuajó un buen partido en cuanto a números individuales (11 puntos, cinco rebotes y 12 de valoración), pero estuvo en pista cuando Baskonia le endosó diferentes parciales al Barça.

El duelo se volvió a decidir en los instantes finales, con otro cruel desenlace para el equipo azulgrana. Ahora bien, por primera vez en esta temporada, la plantilla empezó a dar síntomas de cansancio, algo lógico y preocupante al mismo tiempo. El Barça ha puesto punto final a un mes de enero en el que ha sufrido para sellar la clasificación para la próxima Copa del Rey. También se ha medido a equipos de primer nivel en la Euroliga.

Chimezie Metu realiza un espectacular mate ante el Panathinaikos en el partido de Euroliga / Valentí ENRICH / Sport

La plantilla empieza a dar signos de fatiga

Pero son varios de los pesos pesados del equipo (Punter, Parker, Brizuela o Satoransky) que ya superan los 40 partidos prácticamente sin descanso. El Barça arrancó la campaña con 14 jugadores, pero con Nico Laprovittola en el dique seco desde octubre, y con una enfermería que prácticamente no ha tenido tregua, esa dosificicación tan necesaria para el grupo que sí que se pudo dar temporadas atrás prácticamente no se está pudiendo realizar en esta 24/25. En el Buesa, Peñarroya no pudo contar ni con Jan Vesely ni con Justin Anderson a menos de dos semanas para que se dispute el primer título del año.

El calendario Euroliga no se detiene, y la semana que viene el Barça tiene una doble oportunidad en el Palau (Maccabi y Olympiacos) para regresar a la senda de la victoria. Pocos despistes más se admiten para una fase regular que encara sus últimos 10 partidos y en el que enlazar dos triunfos consecutivos puede ser clave. Lo mismo si el equipo no sigue engordando el casillero de victorias.