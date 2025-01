El Barça deja al equipo de basket sin dinero para fichar

El Barça ha tomado una decisión con el equipo de baloncesto que puede pagar muy cara, precisamente por tratar de ahorrarse unos miles de euros. El equipo, muy afectado por las lesiones desde principio de temporada, ha visto como jugadores de la talla de Nico Laprovittola o Chimezie Metu han ido cayendo por el camino ante la exigencia de una campaña en la que la Euroliga y la Liga Endesa no dan tregua.

Son varios los jugadores azulgranas que han ido arrastrando problemas físicos. Solo hay que echar la vista hacia atrás estos últimos días para ver que el equipo empieza a ir algo justo de piernas, una vez completada la primera mitad de curso. Juan Núñez se perdió el penúltimo partido de Euroliga ante Asvel por unas molestias de rodilla, mientras que Justin Anderson no pudo jugar en Murcia por unas molestias en los isquios de la pierna derecha.

Unos problemas físicos que no cesan

El alero americano tampoco pudo disputar el último encuentro europeo en el Buesa Arena ante Baskonia, y Jan Vesely, con problemas de rodilla, ha tenido que volver a parar tras haber realizado un esfuerzo titánico para ayudar a meter al equipo en la Copa cuando todavía no estaba a pleno rendimiento.

Justin Anderson se ha perdido los últimos partidos con el Barça por lesión / Dani Barbeito

Más allá de las lesiones, el equipo viene acusando problemas de juego, en una parcela defensiva que hace aguas en excesivos momentos, tal y como explicó ayer Joan Peñarroya con la defensa de la zona y ese acierto de Baskonia del 70% en tiros de dos puntos.

En la previa ante Baskonia, el entrenador del Barça, a pregunta de SPORT, hizo saltar las alarmas con sus declaraciones sobre ese posible fichaje en el que se viene trabajando durante toda la temporada.

Las palabras de Peñarroya antes de jugar ante Baskonia

"Fichar ha sido una posibilidad durante muchos meses, pero tengo la sensación de que este refuerzo no llegará. Así que con lo que tenemos, toca estar a tope como hemos hecho hasta ahora y a intentar conseguir todo aquello que la masa social, equipo y jugadores quieren. Daremos el 100%, a veces saldrá bien, otras no tan bien. Es una evidencia que nuestro roster es corto, que llevamos una carga muy grande, pero el compromiso y la actitud de todo el mundo es grande y nos toca seguir como estamos hasta ahora. La carta la tengo escrita desde antes de Reyes", comentó. Unas palabras que no eran casualidad tal y como ha quedado constatado en las últimas horas.

Joan Peñarroya durante un tiempo muerto en el Buesa Arena / EFE

Según ha podido saber SPORT, el Barça ha decidido retirar del equipo de basket el dinero para acometer ese fichaje exterior tan necesario desde la lesión de Laprovittola. Una decisión que llega tras el 'fiasco' vivido con la llegada de Raul Neto a Barcelona, que sufrió una doble lesión que le hizo a ambas partes resolver el contrato que les unía a final de temporada, y los otros intentos, con diferentes desenlaces, en traer a Thomas Heurtel, Marcelinho Huertas o Daron 'Fatts' Russell.

El Barça toma una decisión

Salvo cambio drástico en los próximos días, tanto Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, Mario Bruno Fernández, director deportivo, y Joan Peñarroya y su staff técnico, ya saben que tendrán que tirar con lo que hay hasta final de temporada. Una decisión que ni mucho menos ayuda a la oxigenación de una plantilla que en el Buesa ya empezó a denotar signos de fatiga más que lógicos: jugadores como Jabari Parker, Kevin Punter, Tomas Satoransky o Darío Brizuela ya superan los 40 partidos en lo que va de temporada, y su descanso ha sido mínimo.

Juan Carlos Navarro y Marío Bruno Fernández acompañaron a Peñarroya en la rueda de prensa previa al partido ante Fenerbahçe / Javi Ferrándiz

Una de las claves que explicó la decepcionante temporada pasada fue, precisamente, llegar muy justos a los momentos decisivos de la temporada. El curso acabó con un Real Madrid arrasando al conjunto azulgrana en las semifinales de la Liga Endesa por un inapelable 3-0, después de haber caído también en el quinto partido del playoff de Euroliga y haberse quedado a nada de levantar la Copa.

El Real Madrid sí que se mueve

Los vasos comunicantes con la capital son inevitables, y tras un inicio dubitativo de temporada, el Real Madrid ha acudido al mercado para reforzar su corto 'roster', apuntalando posiciones exteriores (Dennis Smith Jr.) e interiores (Bruno Fernando).

Bruno Fernando, posando como jugador del Madrid / Real Madrid

A poco que la adaptación de ambos jugadores sea buena, perfiles como el de Facundo Campazzo o Edy Tavares podrán recuperar piernas tras unos primeros meses de competición con mucha exigencia. Los blancos han entendido que, para llegar con opciones a los títulos, el equipo no podía andar tan fatigado.

En definitiva, una decisión decepcionante, la tomada por un Barça que vuelve a lanzar una moneda al aire, en una campaña en la que, en prácticamente todos los sentidos, casi siempre sale cruz.