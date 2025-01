Pesimismo alarmante de Peñarroya con los fichajes: "Tengo la sensación de que el refuerzo no llegará"

En la previa del partido que enfrenta este jueves (20:30h CET) a Baskonia y Barça, Joan Peñarroya se ha mostrado poco optimista con la posibilidad de que el club azulgrana acabe acometiendo un fichaje, tras la lesión de Nico Laprovittola y el 'fiasco' vivido con la llegada de Raul Neto.

Además, el técnico catalán ha desvelado el delicado estado físico en el que se encuentra la plantilla, confirmando que tanto Jan Vesely como Justin Anderson serán baja y no viajarán a Vitoria para afrontar la 24ª jornada de la Euroliga ante el cuadro de Pablo Laso.

Peñarroya ha superado una situación muy difícil / DANI BARBEITO

Bajas para Vitoria

"Llegamos en una situación delicada a nivel físico, ni Justin Anderson ni Jan Vesely viajarán a Vitoria. Conocemos bien al equipo, y juegan mejor de local en Euroliga. Estamos preparados para un partido difícil y concienciados de hacer un buen partido".

Una victoria necesaria

"La victoria sería importante para seguir sumando y continuar en la racha más o menos positiva que llevamos en los últimos partidos. El esfuerzo del grupo en las circunstancias que estamos sufriendo merece este premio".

Los problemas físicos de Vesely

"Vesely está con problemas desde hace semanas. Hay que cuidarle mucho a nivel de cargas físicas, tiene problemas en la rodilla y esta rodilla no acaba de arrancar. Estamos bastante preocupados. Es un jugador decisivo para nosotros igual que lo era Laprovittola. Le doy mucho valor al esfuerzo que están haciendo el resto de los compañeros y también al de Jan para ayudar. Probablemente otros jugadores no estarían haciendo el esfuerzo de jugar estos últimos partidos como ha hecho él".

Jan Vesely, en el partido ante Asvel / Twitter: @Fcbbasket

Pesimismo con el posible fichaje

"Fichar ha sido una posibilidad durante muchos meses, pero tengo la sensación de que este refuerzo no llegará. Así que con lo que tenemos, toca estar a tope como hemos hecho hasta ahora y a intentar conseguir todo aquello que la masa social, equipo y jugadores quieren. Daremos el 100%, a veces saldrá bien, otras no tan bien. Es una evidencia que nuestro roster es corto, que llevamos una carga muy grande, pero el compromiso y la actitud de todo el mundo es grande y nos toca seguir como estamos hasta ahora. La carta la tengo escrita desde antes de Reyes".

Regreso especial a Vitoria

"En Vitoria se me trató muy bien, tengo un gran recuerdo sobre todo la primera temporada que como fueron las cosas y de como trabajé. Volver a sitios en los que he trabajado y me he sentido tan a gusto siempre va a ser especial".

Joan Peñarroya ha vivido un mes de enero positivo en el Barça de basket / ACB Photo - Miguel Henríquez

El momento de Baskonia

"Baskonia es un equipo muy correcto. Hablamos de la dificultad de Euroliga y Liga Endesa, y el caso de Baskonia es una demostración muy importante de esto, igual que Valencia años atrás o incluso a nosotros este año que nos ha costado hasta el último día entrar a la Copa. Es complicado estar siempre cerca del máximo nivel porque si no lo estás no ganas".

La Final Four en Abu Dabi

"Ojalá estemos en Abu Dabi. Dicen que donde manda patrón no manda marinero así que hacia Abu Dabi y ojalá podamos estar todos allí".