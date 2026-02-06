Baloncesto
La reacción del Barça debe llegar hoy en Vitoria
Los azulgrana afrontan hoy un importante encuentro de Euroliga ante el Kosner Baskonia (20.30h.) para tratar de cortar de cuajo la racha de cuatro derrotas consecutivas
El Barça afronta hoy un importante encuentro de la 27ª jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena, en Vitoria (20.30h.) donde le espera un Kosner Baskonia en gran momento de forma, aunque con la obligación de los blaugrana acabar con la dolorosa racha de cuatro derrotas consecutivas.
El conjunto de Xavi Pascual se impuso en el Palau haciendo historia en la competición europea después de imponerse tras tres prórrogas y con un Punter estelar, con 43 puntos, una de las mejores anotaciones de la historia.
Aquél encuentro ya es historia y el conjunto de Pascual pasa por el peor momento de la temporada con esas cuatro derrotas seguidas, dos en Liga Endesa y otras dos en la Euroliga, y con la necesidad de cambiar la dinámica y encarar los últimos encuentros previos a la Copa con victorias en el bolsillo.
Ansiosos por volver a ganar
La moral del grupo no es mala, aunque sí con la ansiedad en algunos momentos de querer resolver individualmente, y eso es precisamente lo que quiere vitar Pascual. Quiere al equipo conectado desde el primer momento, algo que les ha penalizado en las dos últimas derrotas ante Olympiacos y Fenerbahçe, y especialmente al grupo trabajando unido, sin dejar que los jugadores quieran asumir la reacción en solitario.
Lo más importante es que el grupo no ha perdido la fe en las cuatro derrotas, que sucedieron por problemas del juego puntuales, así que el principal objetivo ahora es sumar, y la primera parada es el Buesa Arena donde espera el peligroso conjunto de Paolo Galbiati.
Baskonia, después de una buena racha, ha entrado en un balance irregular, con tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, la última, esta semana ante Armani Milan (109-89) por lo que también necesita remontar el vuelo de manera inmediata, y el Barça es el objetivo ante su afición vitoriana.
Luwawu-Cabarrot, el gran peligro
Habrá que vigilar de cerca a uno de los jugadores más en forma, y apuntan a objetivo del Barça la próxima temporada, el francés Luwawu-Cabarrot, sin olvidar a jugadores como Forrest o Howard, que tienen todos facilidad para anotar y que la defensa azulgrana tendrá que vigilar muy de cerca.
Pascual cuenta con todos sus efectivos por lo que tendrá que realizar un descarte. Veremos qué jugador es el que se queda fuera en un Barça que quiere recuperar posiciones tras caer al octavo puesto, con 16 victorias y 10 derrotas, empatados con otros cinco equipos, como Valencia y Madrid.
Una de las líneas más débiles del Barça es en el puesto de ‘cinco’ por lo que Willy y Fall deben aportar y no dejar solo a Vesely, que necesita resuello y recambios consistentes para llevar un ritmo alto de encuentro.
Un Barça que debe sacar su mejor versión y aparcar definitivamente una racha de derrotas que ha frenado la gran progresión del equipo desde que llegó Xavi Pascual al banquillo blaugrana.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Mateu Alemany-Simeone: una relación herida y con fecha de caducidad