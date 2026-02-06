La reacción del Barça debe llegar hoy en Vitoria

El Barça afronta hoy un importante encuentro de la 27ª jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena, en Vitoria (20.30h.) donde le espera un Kosner Baskonia en gran momento de forma, aunque con la obligación de los blaugrana acabar con la dolorosa racha de cuatro derrotas consecutivas.

El conjunto de Xavi Pascual se impuso en el Palau haciendo historia en la competición europea después de imponerse tras tres prórrogas y con un Punter estelar, con 43 puntos, una de las mejores anotaciones de la historia.

Aquél encuentro ya es historia y el conjunto de Pascual pasa por el peor momento de la temporada con esas cuatro derrotas seguidas, dos en Liga Endesa y otras dos en la Euroliga, y con la necesidad de cambiar la dinámica y encarar los últimos encuentros previos a la Copa con victorias en el bolsillo.

El equipo es una piña a pesar de las cuatro derrotas consecutivas cosechadas en apenas nueve días / FCB

Ansiosos por volver a ganar

La moral del grupo no es mala, aunque sí con la ansiedad en algunos momentos de querer resolver individualmente, y eso es precisamente lo que quiere vitar Pascual. Quiere al equipo conectado desde el primer momento, algo que les ha penalizado en las dos últimas derrotas ante Olympiacos y Fenerbahçe, y especialmente al grupo trabajando unido, sin dejar que los jugadores quieran asumir la reacción en solitario.

Lo más importante es que el grupo no ha perdido la fe en las cuatro derrotas, que sucedieron por problemas del juego puntuales, así que el principal objetivo ahora es sumar, y la primera parada es el Buesa Arena donde espera el peligroso conjunto de Paolo Galbiati.

Baskonia, después de una buena racha, ha entrado en un balance irregular, con tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, la última, esta semana ante Armani Milan (109-89) por lo que también necesita remontar el vuelo de manera inmediata, y el Barça es el objetivo ante su afición vitoriana.

Luwawu-Cabarrot, el gran peligro

Habrá que vigilar de cerca a uno de los jugadores más en forma, y apuntan a objetivo del Barça la próxima temporada, el francés Luwawu-Cabarrot, sin olvidar a jugadores como Forrest o Howard, que tienen todos facilidad para anotar y que la defensa azulgrana tendrá que vigilar muy de cerca.

Pascual cuenta con todos sus efectivos por lo que tendrá que realizar un descarte. Veremos qué jugador es el que se queda fuera en un Barça que quiere recuperar posiciones tras caer al octavo puesto, con 16 victorias y 10 derrotas, empatados con otros cinco equipos, como Valencia y Madrid.

Una de las líneas más débiles del Barça es en el puesto de ‘cinco’ por lo que Willy y Fall deben aportar y no dejar solo a Vesely, que necesita resuello y recambios consistentes para llevar un ritmo alto de encuentro.

Un Barça que debe sacar su mejor versión y aparcar definitivamente una racha de derrotas que ha frenado la gran progresión del equipo desde que llegó Xavi Pascual al banquillo blaugrana.