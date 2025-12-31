Baloncesto
Baskonia remonta el vuelo en diciembre gracias a un inmenso Luwawu-Cabarrot
El alero francés del Baskonia ha sido designado MVP de diciembre al promediar 24 de valoración en este mes, con 23 puntos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones por partido
Timothé Luwawu-Cabarrot vive su momento más dulce como jugador del Baskonia. El francés, que aterrizó en Liga Endesa en la temporada 2024-25, ha firmado un diciembre de ensueño, liderando la racha de tres triunfos consecutivos que acerca al cuadro vitoriano a la Copa del Rey Valencia 2026, coronándose como MVP del mes.
El alero arrancó diciembre a lo grande, con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 4 faltas recibidas y 27 de valoración que no pudieron impedir la derrota de su equipo a manos de Valencia Basket.
Desde ahí, todo victorias. En la Jornada 11, el Unicaja sufrió la inspiración del galo, que firmó 20 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y 19 de valoración en el Martín Carpena, con un +19 en sus 28:02 sobre pista (¡-16 sin él!)
Se salió ante el Burgos
A continuación, otro +15 en el Más/Menos en 21:39 contra Recoletas Salud San Pablo Burgos, en su mejor actuación individual vista en sus 45 partidos en Liga Endesa: 28 de valoración, merced a 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas.
Finalmente, Luwawu-Cabarrot puso la guinda a su excelso mes con 24 puntos y 22 de valoración en apenas 18:31 sobre el parqué en Lugo, con triunfo baskonista frente al Río Breogán.
En este diciembre mágico el de Cannes ha asegurado 23 puntos por partido -a más de un punto por minuto, ya que jugó una media de 22:57 por choque-, con porcentajes brillantes: 96,7% en tiros libres (31/32), 64,7% en lanzamientos de dos (11/17) y 41,9% en triples (13/31).
Además, Timothé promedió 3,5 rebotes, 2,8 asistencias, 1,3 recuperaciones y 4,3 faltas recibidas por duelo, con un Más/Menos elevadísimo (+11,8) y una media de 24 créditos de valoración que le hacen acreedor del MVP de diciembre, el primero en su carrera en Liga Endesa. Es su momento.
