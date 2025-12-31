Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Baskonia remonta el vuelo en diciembre gracias a un inmenso Luwawu-Cabarrot

El alero francés del Baskonia ha sido designado MVP de diciembre al promediar 24 de valoración en este mes, con 23 puntos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones por partido

Luwawu-Cabarrot ha sido elegido el MVP del mes de diciembre en la ACB

Luwawu-Cabarrot ha sido elegido el MVP del mes de diciembre en la ACB / ACB

SPORT.es

SPORT.es

Timothé Luwawu-Cabarrot vive su momento más dulce como jugador del Baskonia. El francés, que aterrizó en Liga Endesa en la temporada 2024-25, ha firmado un diciembre de ensueño, liderando la racha de tres triunfos consecutivos que acerca al cuadro vitoriano a la Copa del Rey Valencia 2026, coronándose como MVP del mes.

El alero arrancó diciembre a lo grande, con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 4 faltas recibidas y 27 de valoración que no pudieron impedir la derrota de su equipo a manos de Valencia Basket.

Desde ahí, todo victorias. En la Jornada 11, el Unicaja sufrió la inspiración del galo, que firmó 20 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 2 robos y 19 de valoración en el Martín Carpena, con un +19 en sus 28:02 sobre pista (¡-16 sin él!) 

El francés ha mostrado sus mejores esencias en este mes de diciembre con el Kosner Baskonia

El francés ha mostrado sus mejores esencias en este mes de diciembre con el Kosner Baskonia / ACB

Se salió ante el Burgos

A continuación, otro +15 en el Más/Menos en 21:39 contra Recoletas Salud San Pablo Burgos, en su mejor actuación individual vista en sus 45 partidos en Liga Endesa: 28 de valoración, merced a 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas. 

Finalmente, Luwawu-Cabarrot puso la guinda a su excelso mes con 24 puntos y 22 de valoración en apenas 18:31 sobre el parqué en Lugo, con triunfo baskonista frente al Río Breogán.

En este diciembre mágico el de Cannes ha asegurado 23 puntos por partido -a más de un punto por minuto, ya que jugó una media de 22:57 por choque-, con porcentajes brillantes: 96,7% en tiros libres (31/32), 64,7% en lanzamientos de dos (11/17) y 41,9% en triples (13/31).

Además, Timothé promedió 3,5 rebotes, 2,8 asistencias, 1,3 recuperaciones y 4,3 faltas recibidas por duelo, con un Más/Menos elevadísimo (+11,8) y una media de 24 créditos de valoración que le hacen acreedor del MVP de diciembre, el primero en su carrera en Liga Endesa. Es su momento.

