Los pívots, el grave problema que tiene Xavi Pascual en el Barça

Xavi Pascual atraviesa su primera crisis en el Barça desde que regresó al club azulgrana. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas, la última este pasado martes ante Fenerbahçe por 78-82 en un duelo marcado por la mala puesta en escena en un primer cuarto para olvidar (14-29).

El buen arranque en Murcia en el último partido de Liga Endesa sirvió para romper una mala dinámica en los primeros cuartos que venía arrastrando el equipo. Pero, por el momento, ese gran inicio ante UCAM queda en espejismo, ya que el equipo suspendió en los 10 minutos iniciales, y viendo el desenlace del choque, el rendimiento en el cuarto inicial acabó dictando sentencia.

Remontada incompleta

La parte positiva con la que se debe conformar el Barça es con la reacción ofrecida en el último cuarto, en el que desarmaron por completo a Sarunas Jasikevicius y a sus jugadores. Parecían tener controlado los turcos el choque, pero terminaron pidiendo la hora. Una reacción, la del conjunto azulgrana, encomiable, pero que llegó tarde ante el vigente campeón de Europa y líder de la competición.

Sarunas Jasikevicius, en su vuelta al Palau Blaugrana / Gorka Urresola

El partido ante 'Fener' dejó una realidad muy delicada y preocupante como es la del papel de los pívots en el equipo. Pascual volvió a confiar de inicio en un Jan Vesely que no pudo celebrar con victoria sus 400 partidos en la Euroliga. El checo firmó una gran actuación rozando las dobles figuras con 10 puntos, siete rebotes (cuatro ofensivos) y 16 créditos de valoración en 26 minutos en juego. Muy fino en el tiro de campo (5/7), Vesely sigue siendo la opción más fiable en la pintura.

Willy solo jugó 30 segundos

La preocupación viene con los dos últimos partidos de Willy Hernangómez en los que Pascual ha sido inflexible. La puesta en escena del pívot azulgrana fue insuficiente en Murcia, donde jugó un total de dos minutos y 10 segundos en los que cometió dos personales en 34 segundos. Ante 'Fener', la situación fue todavía más dantesca.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante Fenerbahçe / EFE

Hernangómez entró a pista cuando quedaba un minuto y 24 segundos para terminar el primer cuarto. En su primera acción, cometió una falta en ataque, y pocos segundos después, su segunda personal. Pascual se hartó y lo mandó al banquillo después de haber disputado únicamente 30 segundos. Ya no volvió a saltar a pista el resto del encuentro. Una situación, la de no jugar ni un segundo, que también repitió Youssoupha Fall, pese a su actuación más que correcta en Murcia.

Recursos dentro de la plantilla azulgrana

"Fenerbahçe juega con cinco pequeños todo el rato y Willy sufre más en estas situaciones", comentó Pascual en rueda de prensa. Lo intentó el técnico de Gavà bajando centímetros al '5' utilizando a Tornike Shengelia, Miles Norris e incluso Joel Parra. Pero más allá de esas características del rival, volvió a quedar sobre la mesa el problema que tiene el Barça con sus pívots y el rendimiento que ofrecen en los partidos de mayor cartel europeo. El jueves pasado, en el Pireo, Nikola Milutinov y Tyrique Jones se 'zamparon' a los pívots azulgrana, y en la visita del vigente campeón, queda claro que el Barça sigue teniendo un problema de altura.

Jan Vesely, ante Fenerbahçe / Gorka Urresola

Pascual merece un fichaje

Ante este escenario, Pascual trata de encontrar alternativas moviendo a sus '4' a la posición de pívot, pero ante Fenerbahçe no dio resultado hasta el último cuarto, cuando ya fue demasiado tarde. El entrenador de Gavà decidió regresar al Barça en uno de los momentos más críticos de sus casi 100 años de historia. Levantó a un equipo que deambulaba entre la mediocridad para meterlo en la Copa del Rey como cabeza de serie. Quedan 20 días mal contados para que se cierre el mercado de fichajes en la Euroliga, y ante esta situación, el club debe mover ficha y hacer otro esfuerzo para corresponder a la confianza de su entrenador. Con los pívots, pocas frases resumen mejor la situación: esto es lo que hay.