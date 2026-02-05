Xavi Pascual no entra en pánico tras nueve días fatídicos

Xavi Pascual asegura que no le gusta perder, y todavía menos cuatro encuentros consecutivos como es la racha actual del Barça, cosa que hasta él mismo se encuentra un tanto sorprendido. “No recuerdo, sinceramente, la última vez que he perdido cuatro partidos seguidos”, decía de manera incluso distendida en la previa a su visita a Baskonia de este viernes.

Pero la realidad es que el equipo ha perdido esos cuatro encuentros en un periodo de solo nueve días, y cree que no ha sido por un problemas de poca atención o cierta indolencia, sinó todo el contrario. “Habíamos hecho un esfuerzo muy grande, cogiendo una buena línea y ahora han llegado las derrotas”, decía sin darle una pátina de dramatismo. “El esfuerzo está ahí, aunque mentalmente quizá no estamos tan bien como estábamos y tenemos que recuperar eso”.

“El equipo necesita la victoria para crecer pensando que apenas nos quedan cuatro partidos para la Copa y es importante que cojamos la linea buena lo antes posible pensando en el torneo copero”, comentó el técnico de Gavà.

Pascual ofreció una imagen de control y cierta tranquilidad para comentar la previa del duelo ante Baskonia / SPORT

Malos inicios fatales

En los últimos encuentros en Euroliga, malos inicios han acabado siendo letales, algo que deben intentar corregir. ”Ante Olympicos y Fenerbahçe, nos han penalizado muchísimo los malos inicios y hemos realizado un sobre esfuerzo, y cuando los hemos tenido cerca, no los supimos cerrar. En cambio, en Murcia empezamos muy bien. Es algo que nos está costando desde que llegué aquí, y sin duda, es una asignatura pendiente que tenemos”, explicaba.

Pascual apela a que el grupo encuentre el equilibrio. “Cuando entramos en una situación de debilidad o ir por debajo en el marcador, cuando hay un grupo comprometido, todo el mundo quiere dar un paso más y nos puede por exceso, no por defecto, y tampoco es por egoísmo, sino por responsabilidad”, decía. “Es difícil de manejar como entrenador porque por un lado, alguien tiene que tomar la responsabilidad y por el otro, hay que tener la calma para hacerlo desde el grupo y no desde la individualidad”.

El técnico azulgrana está convencido que el equipo dará un paso adelante pensando en que la Copa ya se acerca / FCB

“Hay que conseguir la tranquilidad como grupo, y experiencia en el equipo tenemos, pero es que llegamos muy bien a los partidos, y a veces, el mismo partido se nos diluye y nos entra de todo. Eso es lo que tenemos que conseguir controlar un poco más”, comentó. “Los entrenadores debemos intentar analizar las situaciones como realmente son, más allá de la victoria o la derrota. Hemos de coger la parte que nos afecta para trabajar en el entrenamiento y mejorar”, dijo.

Baskonia, un equipo complicado

Entre tanta reflexión sobre lo sucedido en esos nueve días fatídicos, Pascual alabó al Kosner Baskonia al que se miden este viernes en el Fernando Buesa Arena con el objetivo de acabar con la racha nefasta de cuatro derrotas seguidas.

“Baskonia lo está haciendo muy bien y está muy bien entrenado, con las ideas muy claras..han tenido problemas con las lesiones de jugadores importantes, como nos ha pasado también a nosotros”, decía.

"Es un equipo que ya demostró en el Palau que cuando le coge el feeling al partido es muy difícil de parar, así que será un reto para nosotros”, finalizó el técnico que cuenta con la plantilla al completo excepto Juan Núñez y antes del partido decidirá quién se queda fuera.