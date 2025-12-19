El Dios Punter liquida a Baskonia en una noche de récord

El Barça se apuntó una victoria épica ante Baskonia al que superó en la tercera prórroga por 134-124. El club azulgrana firmó la máxima anotación histórica en un partido de Euroliga liderados por un Kevin Punter heroico, autor de 43 puntos. Tomas Satoransky, con 23 puntos, también brilló y dejó en estériles los 33 de Markus Howard y los 26 de Tim Luwawu-Cabarrot. La peor noticia fue la lesión de Will Clyburn. En una entrada a canasta, el '21' azulgrana se hizo daño en los isquios de su pierna izquierda, y las pruebas médicas determinarán el tiempo de baja.

El Barça se mostró irreconocible durante el primer cuarto. El conjunto azulgrana no se apuntó ninguna recuperación, solo repartió una asistencia, y por momentos, recuperó vicios del pasado: demasiada individualidad en ataque y un bajo nivel defensivo. Pascual, enfadadísimo, pidió un tiempo muerto con tan solo dos minutos de encuentro transcurridos para tratar de despertar a sus jugadores (2-7).

Grandes minutos de Sayon Keita

Sin Jan Vesely todavía lesionado, la rotación en el '5' contó con un protagonista inesperado: Sayon Keita. El joven maliense aprovechó la oportunidad castigando en la pintura de los vitorianos (12-21). Pese al empeño del canterano azulgrana, el Barça no lograba imponer su ritmo en defensa, cerrando el primer cuarto con un 17-26 adverso.

Sayon Keita respondió a la confianza de Xavi Pascual con buenos minutos en pista / Dani Barbeito

Howard, imparable desde el triple

A todo ello se le añadió una de las noches más inspiradas en ataque en lo que va de curso para la escuadra de Paolo Galbiati. Tim Luwawu-Cabarrot estuvo brillante como en toda la temporada (12 puntos), pero la nota diferencial fue un Markus Howard que recordó al de años anteriores. Estuvo desatado el base estadounidense de Baskonia, que firmó un inmaculado 5/5 desde el triple (41-51).

Sin esa capacidad de frenar al ataque baskonista, el Barça se agarró una noche más al talento de Kevin Punter y Will Clyburn. Además, el reaparecido Nico Laprovittola convirtió un triple en los últimos segundos de primera mitad que mandó a ambos equipos a vestuarios con ventaja de seis puntos (47-53) para los visitantes.

Will Clyburn, ante Baskonia / Dani Barbeito

Continuó mordiendo el Barça tras el descanso, pero Baskonia no bajaba su acierto. Se seguían moviendo los de Galbiati en un asombroso 70% en el triple (51-64), pero el Barça apretó también desde el 6,75 con Tomas Satoransky y Joel Parra para volverse a acercar en el electrónico (59-66).

Lesión de Clyburn

Y de pronto, la peor noticia para el Barça. Tras culminar una canasta en transición, Will Clyburn se lesionó. El club anunció que el estadounidense manifestó dolor en los isquiotibiales de su pierna izquierda, y que le tendrán que hacer pruebas para conocer el alcance de la lesión. Se rehizo rápido el equipo para, en un abrir y cerrar de ojos, tener a Baskonia cada vez más cerca (66-71), tras un gran desempeño defensivo. Pero el cuadro vitoriano no daba su brazo a torcer, logrando entrar al cuarto final con esos cinco puntos de ventaja (70-75).

Un último periodo que Clyburn, ya con ropa de calle, vivió desde la banda, viendo como sus compañeros empataban el choque gracias a un triple de Miles Norris. Howard, un dolor de muelas durante todo el partido, seguía sosteniendo la ventaja baskonista. Pero entonces llegaron Satoransky y Brizuela, con dos triples consecutivos que desataron la locura total en un Palau que se caía, y no era para menos: tras 35 minutos por detrás, el Barça mandaba en el marcador.

Will Clyburn se lesionó ante Baskonia / Dani Barbeito

No duró mucho la alegría, ya que Baskonia se rehizo con un parcial de 0-7 culminado por un triple de Clement Frisch. 'Sato' elegía creer con un triple a falta de un minuto (92-94), y tras una recuperación que valía oro, Punter igualó el choque a 94. Luwawu-Cabarrot perdonó un triple frontal, y tras forzar una personal, Willy anotó un libre, y tras fallar el segundo, Parra capturó el rebote para que el Barça siguiese manteniendo la posesión, en una decisión avalada por el Instant Replay (95-94).

Howard mandó el partido a la prórroga

'Lapro' recibió la falta, convirtió los dos libres, pero Howard, que llevaba un 10/10 en tiros de campo, se guardó un último triple para poner el empate a 97 a falta de 19 segundos. Fue el propio Laprovittola quien intentó evitar la prórroga desde el 6,75, pero su lanzamiento no entró, y la batalla se fue al periodo extra.

Howard se apuntó el primer fallo de la noche en la prórroga, pero Luwawu-Cabarrot se seguía apuntando canastas 'imposibles' (102-104). Punter firmó los primeros siete puntos del Barça en el periodo, y Willy, desde el tiro libre, empataba el partido a 106. Tuvo balón de partido en sus manos Trent Forrest, pero el error del exterior de Baskonia mandó el choque a la segunda prórroga.

Punter, el héroe del Barça

Baskonia cogió una ventaja de cuatro puntos tras un triple de Gytys Razdevicius y dos libres de Howard. Además, un 2+1 de Mamadi Diakité pareció abrir una brecha ya muy importante para el desgaste del Barça (107-114). Parecía agotado el Barça, pero agarrándose a la épica, un parcial de 7-0 culminado por una canasta de Punter puso en el marcador un empate a 118 que parecía imposible instantes antes. El neoyorquino se echó el equipo a la espalda, y prácticamente sobre la bocina, colocó de manera magistral el empate a 122 con el que el partido se fue a la tercera prórroga. Ya llevaba 40 puntos el 'animal'...

Baskonia se quedó sin energía, y con un parcial de 9-0 liderado por Satoransky, el Barça parecía acariciar el triunfo, pero visto lo visto, quizás era pronto. Howard y Luwawu-Cabarrot se perdieron los últimos minutos de encuentro por lesión, y definitivamente, los visitantes, tras una épica batalla, firmaron su rendición. Punter acabó con 43 puntos para sellar el 134-124 definitivo, saliendo del Palau con gritos de 'MVP', 'MVP'.