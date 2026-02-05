Visita de Joan Laporta al Barça de Xavi Pascual: “Hola y adiós”

Joan Laporta protagonizó este jueves una visita al Barça de Xavi Pascual para inmortalizar la fotografía oficial de la temporada con el nuevo técnico al mando, un acto que quedaba pendiente después de la salida de Joan Peñarroya hace unas semanas.

Esta mañana, acompañado del directivo responsable de la sección, Josep Cubells, han posado con el equipo al completo en el Palau, previo al entrenamiento matinal, y antes de viajar hacia Vitoria donde este viernes les espera un importante encuentro ante el Kosner Baskonia.

El presidente Laporta pudo saludar a Xavi Pascual y darle ánimo por la situación que está viviendo el equipo, con cuatro derrotas consecutivas, y confiado en que el equipo remontará el vuelo este mismo viernes en Vitoria.

Opta a volver a ser presidente

El presidente también anunció al nuevo técnico y a la sección blaugrana, con los jugadores, y los responsables de la sección, Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Jordi Trias, que deja la presidencia del club blaugrana para encarar el periodo electoral, a partir del próximo lunes. Sin duda una visita para saludar y al mismo tiempo, despedirse.

El conjunto blaugrana ha trabajado en la sesión matinal antes de comer todos juntos y enfilar hacia Vitoria en un importante encuentro después de la serie de derrotas consecutivas que ha sufrido el Barça.

Con esa salida del presidente, el que se queda al frente del club será Rafa Yuste y también estará en ese petit comité de seis personas, el actual directivo responsable, Josep Cubells.

Así que el primer título de la temporada, la Copa del Rey, podría coronar al Barça como campeón aunque no estará Laporta, sino Rafa Yuste y también el directivo responsable, Josep Cubells, suficientemente representados en caso de que llegase la primera alegría para el aficionado culé del basket.