¿Quién es Olivier Nkamhoua, al que vinculan con el Barça?

La revolución que prepara el Barça para la próxima temporada conllevará una importante y profunda renovación de la actual plantilla de la que dispone Xavi Pascual. Son siete (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall) los jugadores que terminan contrato con el club azulgrana a final de la presente campaña.

Están siendo unos meses atípicos para el día a día del Barça, con rumores prácticamente diarios sobre jugadores que pueden recalar en el Palau la próxima campaña. Pascual podría hacer prácticamente dos quintetos con todos los nombres que han ido apareciendo, pero por el momento, no queda otra que convivir con este ruido mediático que llega con filtraciones interesadas por parte de representantes e intermediarios. Parece que el Barça sea el único equipo en Europa que se esté moviendo de cara a la 26/27.

Xavi Pascual, junto a Tomas Satoransky / Valentí Enrich

Nkamhoua, opción para el juego interior

En las últimas horas ha salido a la palestra un nombre desconocido para el gran público. Se trata de Olivier Nkamhoua, un ala-pívot de 2,03 metros que milita actualmente en el Pallacanestro Varese italiano. Está siendo uno de los '4' más destacados de la Lega, en la que promedia 15,2 puntos y 5,7 rebotes por encuentro en su primera aventura en Italia.

Nacido en mayo del 2000 en Helsinki, Nkamhoua permaneció en Finlandia hasta la mayoría de edad, momento en el que se marchó a Estados Unidos para seguir con su formación. Estuvo en dos institutos, Richard Montgomery High School y Bishop Walsh School, equipo con el que fue nombrado jugador del año en 2019. Tocaba definir el futuro universitario, y con el covid de por medio, el jugador estuvo cuatro años en Tennessee y uno más en Michigan.

Fue en su último año universario en el que firmó sus mejores medias anotadoras, con 14,8 puntos por partido. Pero no fue drafteado en 2024 por ninguna franquicia NBA, y fue el momento en el que Nkamhoua regresó al viejo continente de la mano del Niners Chemnitz alemán. El curso pasado disputó Bundesliga, en la que promedió 10 puntos y 4,7 rebotes por encuentro, y FIBA BCL, donde elevó sus medias anotadoras (14,8 tantos y 4,8 capturas).

Y el pasado verano, tras su buena campaña en Alemania, llegó la llamada del Varesse. Pero antes, una buena participación con Finlandia en el Eurobasket de 2025 en el que alcanzó las semifinales escudando a Lauri Markkanen con 10,8 puntos y 5,3 rebotes de media en el campeonato. En Italia, su equipo lucha por acabar en posiciones de playoff, ya que actualmente son novenos con un balance de ocho victorias y 13 derrotas.

Olivier Nkamhoua está en la órbita del Barça de cara a la próxima temporada / FIBA

El perfil del jugador

Nkamhoua es un '4' fuerte que compensa su baja estatura con un físico potente. Puede aguantar el juego de espaldas de su contrincante, mientras que en ataque es un jugador ágil y un buen perfil en distintos tipos de bloqueo con continuación hacia canasta. Buenos 'muelles' para poder jugar por encima del aro e intimidar, y buena capacidad reboteadora. Tiene algo de mano desde el triple (28/87, 32,2% en Lega), aunque no es su mayor virtud.

En Italia dan por hecha la operación

Las informaciones que llegan desde Italia han ido evolucionando a lo largo del día, y al posible interés de Valencia Basket, Partizán y el propio Barça que adelantó 'Sportando', el mismo medio ha dicho que la operación entre el jugador y el conjunto azulgrana ya estaría cerrada. Quedará por ver como acaba la operación.