Olivier Nkamhoua, en el radar del Barça

Aunque todavía queda mucho por lo que luchar esta temporada, con la pugna por la zona de acceso a los playoffs de la Euroliga al rojo vivo y la necesidad de seguir escalando posiciones en la Liga Endesa para asegurar el factor cancha, en el Barça ya trabajan en la planificación y construcción de una plantilla competitiva de cara a la próxima temporada.

En ese sentido, todo apunta a que una de las posiciones a reforzar este verano es la zona interior. Ya han sonado varios pívots de primer nivel, como Moses Wright o Josh Nebo, como posibles refuerzos para el conjunto de Xavi Pascual, pero la lista de nombres no deja de crecer y ahora ha vuelto a salir a la palestra otro interior vinculado al Barça.

Desde Italia apuntan a un nuevo nombre en la agenda azulgrana de cara a la próxima temporada. Se trata de Olivier Nkamhoua, ala-pívot de 2,03 que milita en el Pallacanestro Varese, cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido. El interior finlandés está firmando una campaña notable en la Lega Basket Serie A, con unos promedios de 15 puntos y 5,6 rebotes por encuentro.

Su progresión ha despertado el interés de varios clubes del panorama europeo. De acuerdo con el periodista italiano Alessandro Luigi Maggi, el Barça sigue de cerca su evolución, aunque no es el único pretendiente. Valencia Basket y Partizan también tendrían al jugador en su radar, en un contexto en el que Nkamhoua vería con buenos ojos dar el salto a la Euroliga.

Su nombre también irrumpió con fuerza en el panorama internacional durante el último Eurobasket, donde Finlandia sorprendió al alcanzar la cuarta posición tras caer ante Alemania en semifinales. Aquel torneo sirvió para situarlo definitivamente en el escaparate de los grandes clubes europeos. Nkamhoua firmó en el campeonato unos promedios de 10,8 puntos y 5,3 rebotes por partido, con un notable 36,1% de acierto desde la línea de tres.

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Teniendo en cuenta que se prevén varias salidas en la zona interior, todo apunta a una auténtica revolución en la pintura azulgrana, Olivier Nkamhoua podría convertirse en una de las apuestas del Barça para reforzar esa posición. Además, el ala-pívot no ocuparía plaza de extracomunitario, un factor que podría facilitar la decisión del conjunto azulgrana a la hora de abordar su fichaje. No obstante, por el momento se trata de un nombre más dentro de una lista cada vez más amplia de candidatos.