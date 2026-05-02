Una nueva e inesperada lesión ‘castiga’ al Barça de Xavi Pascual

La maldición que sufre el Barça de Xavi Pascual con las lesiones vivió este sábado un nuevo capítulo después que la joven promesa blaugrana, Nikola Kusturica, se lesionase en los instantes finales de la final del Campeonato de España Júnior, donde los blaugrana se enfrentaban al Madrid en el Palacio de Deportes Carolina Marín, en Huelva.

Una jornada ‘negra’ para el equipo júnior de Álvaro Salinas que cayó derrotado por el Madrid (87-91) que lograba arrebatarle el título y tuvo que disputar los últimos minutos sin Kusturica, que sufrió un fuerte esguince en el tobillo derecho, y poco después también caía lesionado otro de sus compañeros, Diego Ferreras.

El Madrid lograba el título imponiéndose en la gran final a pesar del esfuerzo del mismo Kusturica, que aportó 18 puntos en 30 minutos de juego, pero no pudo estar en la pista en los minutos decisivos cuando el conjunto azulgrana trataba de reducir la diferencia con el Madrid, que finalmente no fue posible.

Kusturica se lesionó el tobillo cuando el Barça todavía tenía opciones ante el Madrid en la final del Campeonato de España Júnior / TDP

Un esfuerzo sin premio

Además de Kusturica, Joaquim Boumtje-Boumtje aportaba en su último campeonato de España, 19 puntos y siete rebotes. Menos trascendente fue la aportación de Dabone, que se quedó en siete puntos y 11 rebotes, para acabar eliminado por faltas personales.

Otro de los habituales que acompaña al primer equipo y que también dirá adiós al Barça al final de temporada, Sayon Keita, se quedó en solo tres puntos, en una actuación muy discreta de uno de los pesos pesados del Barça Junior de Álvaro Salinas.

Kusturica era uno de los habituales de Pascual en los últimos encuentros aunque ahora queda fuera por unos cuantos días / FCB

La inesperada lesión de Kusturica dejará a Xavi Pascual sin una de las piezas con las que contaba de cara al encuentro de este domingo ante el DreamLand Gran Canaria, y hasta que no pase revisión médica de vuelta a Barcelona, no se conocerá con exactitud la lesión que sufre, aunque posiblemente le tenga alejado de las pistas unos cuantos días.

Un mal momento para sufrir esa lesión porque no podrá ayudar al Barça en este tramo final de la temporada regular de la Liga Endesa, y llegará posiblemente muy justo para disputar la Final a Seis de la Liga U, del 15 al 17 de mayo en Burgos, y posteriormente el torneo de la Euroliga, Next Generation donde participará el Barça durante las fechas de la Final Four en Atenas.