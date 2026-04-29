Kusturica vuelve a exhibirse y el Barça sonríe con su gran perla

El Barça sigue intratable en el Campeonato de España junior. Tras cerrar la primera fase con pleno de victorias ante Estudiantes (57-99), Obradoiro (50-105) y Baskonia (114-68), Álvaro Salinas y sus jugadores siguen firmes en el camino hacia el título.

El equipo azulgrana batió en octavos de final a Valencia Basket con un marcador más ajustado que los conseguidos en la fase de grupos. Los catalanes se impusieron por 16 puntos de diferencia (87-71) en un partido que entró al último asalto con empate a 59.

Álvaro Salinas, técnico azulgrana, junto a Mohamed Dabone / Valentí Enrich

A partir de ahí, el Barça puso la directa y se adjudicó el periodo por 28-12 hasta el 87-71 final. Y ante el cuadro taronja, Nikola Kusturica se apuntó su primera gran exhibición en el torneo.

El serbio se fue hasta los 20 puntos, y seis de ellos llegaron en el último cuarto. Su compañero Diego Ferreras también cuajó una gran actuación, con 16 tantos totales, siete de ellos del minuto 30 al 40. Kusturica completó los 20 puntos con cuatro rebotes y una asistencia, aunque perdió seis balones.

Nikola Kusturica, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

El jugador más valorado del Barça fue Joaquim Boumtje Boumtje, que terminó con 25 créditos de valoración gracias a sus 12 puntos y 15 rebotes.

Por su parte, fue otro día más en la oficina para Mohamed Dabone. El de Burkina Faso registró su tercer doble-doble en cuatro partidos en el torneo tras sumar 10 tantos y capturar 11 rebotes.

Dabone, ante el Real Madrid en la Liga U / Valentí Enrich

Pese a tener 14 años y estar midiéndose a jugadores de mayor edad, Dabone es capital para Salinas, y ante Valencia, fue el segundo jugador azulgrana con más minutos en pista (27:57) jugando únicamente cinco segundos menos que Boumtje Boumtje.

Tras derrotar a Valencia Basket, el Barça se medirá en cuartos de final al UCAM Murcia, que en su eliminatoria de octavos, derrotó con rotundidad al Tifón Muebles Novobasket por 42 puntos de diferencia (109-67). El encuentro ante los murcianos, este jueves 30 a partir de las 10:30h (CET).