Nikola Kusturica sigue intratable y el Barça ya está en 'semis' del Campeonato de España junior

El Barça ya está en las semifinales del Campeonato de España junior después de derrotar en cuartos al UCAM Murcia por 87-69. Tal y como ocurrió en los octavos de final ante Valencia Basket, Álvaro Salinas y sus jugadores tuvieron que emplearse a fondo en el último cuarto para avanzar de ronda.

Al final del tercer cuarto, la ventaja para el conjunto catalán era tan solo de cuatro puntos (59-55). Pero en los 10 minutos finales, el Barça pisó el acelerador para apuntarse un parcial de 28-14 y acabar llevándose el partido por 18 tantos de diferencia.

Otra exhibición de Kusturica

Un partido más, Nikola Kusturica volvió a ser el jugador más destacado del equipo azulgrana. El joven alero serbio, que este jueves 30 de abril cumplía 17 años, se regaló 24 puntos, ocho rebotes, una asistencia, tres recuperaciones y cuatro tapones para 30 créditos de valoración. Todo ello en los 27 minutos y 14 segundos en los que estuvo en pista en los que también acumuló tres pérdidas.

Keita y 'JoJo', imparables en la pintura

Mo Keita, uno de los nombres propios del Barça en este torneo, volvió a reforzar esas grandes sensaciones que está dejando en pista, acariciando las dobles figuras con 18 tantos y siete rebotes.

Quién sí que hizo dobles dígitos en puntos y rebotes fue Joaquim Boumtje Boumtje. El ala-pívot azulgrana se fue hasta los 14 tantos, con un interesante 3/5 desde la línea exterior, y capturó 15 rebotes, además de recibir cinco faltas personales.

Joaquim Boumtje Boumtje, en un partido con el Barça / ACB Photo - Joan Vidal

Dabone, algo limitado por su desgaste físico

En cuanto a Mohamed Dabone, el de Burkina Faso parecía que no iba a disputar el partido, ya que no participó en la rueda de calentamiento previa al encuentro. El joven talento de la cantera azulgrana llevaba unas protecciones en las rodillas, pero no hay ninguna lesión importante ya que Salinas le acabó dando siete minutos y diez segundos en el tercer y cuarto periodo. Dabone tuvo tiempo de sumar cuatro puntos, capturar siete rebotes y colocar un tapón.

Mohamed Dabone y Nikola Kusturica, en un Clásico de la Liga U / Valentí Enrich

Tras lograr el pase a las semifinales, ahora el Barça espera rival. Su contrincante por un puesto en la final saldrá del vencedor entre el cruce de cuartos entre Estudiantes y Zaragoza, que se disputa este jueves a partir de las 12:30h (CET).

Nikola Kusturica y Kevin Punter, en un partido del Barça / EFE

Será el último escollo que tendrá por delante antes de una final que se disputará el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 13:00h (CET). En el otro lado del cuadro, Joventut, Baskonia, Zentro Basket Madrid y Real Madrid buscan los dos billetes para la otra semifinal.