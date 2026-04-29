Duro varapalo para el Barça: Sayon Keita se marcha a la Universidad de Carolina del Norte

Era previsible y finalmente se ha acabado confirmando. El Barça perderá a partir de la próxima temporada a uno de sus mayores talentos en la cantera. Se trata del pívot Sayon Keita, que dará el salto al baloncesto universitario estadounidense después de que se haya confirmado su llegada a la Universidad de Carolina del Norte.

Así lo adelantó el periodista Jonathan Givony, de 'DraftExpress', que desveló que pese a que se esperaba que Keita diese el salto en 2027, finalmente su llegada a Estados Unidos se ha precipitado un año antes. Seguirá los pasos de otros exjugadores azulgranas como Kasparas Jakucionis, Mathieu Grujicic, Dame Sarr o Raul Villar, que en los últimos años han dado el salto hacia la NCAA.

Un movimiento esperado

El interior del Barça ya aprovechó el pasado verano para conocer algunas de las universidades más prestigiosas del país. De hecho, Keita estuvo en 'Colleges' como Duke, Kansas, Indiana, Kentucky, UConn y North Carolina, con la que finalmente ha firmado.

Allí, el maliense estará bajo las órdenes de Michael Malone, un entrenador con amplia experiencia en la NBA, ganador del anillo con los Denver Nuggets de Nikola Jokic en 2023, y que ha decidido seguir con su trayectoria en la NCAA. Aterriza en un equipo por el que pasaron jugadores como Vince Carter, James Worthy o Michael Jordan.

Michael Malone es destituído por los Denver Nuggets / Twitter

13 partidos con el primer equipo en lo que va de temporada

Keita, que llegó al Barça hace cuatro años, ha disputado esta campaña siete partidos en Liga Endesa y seis en Euroliga. En la competición europea, su mejor encuentro fue ante Baskonia, firmando nueve puntos, cuatro rebotes, dos robos y una asistencia para 15 créditos de valoración.

A nivel formativo, Keita promedia 8,7 puntos y 4,3 rebotes por partido con el Barça Atlètic en la Liga U, mientras que en los nueve partidos que disputó con el junior esta temporada en ámbito catalán, el pívot firmó 16 tantos por encuentro.

Sayon Keita, ante Álex Reyes en un Baxi Manresa - Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Joaquim Alberch

Los reportes de Estados Unidos definen a Keita como un pívot alto y con gran envergadura, talentoso, móvil y fluido, y en general, con un potencial enorme. Todavía debe ganar cuerpo, tal y como se le ha visto cuando ha jugado con el primer equipo del Barça, pero le consideran uno de los proyectos internacionales nacidos en 2008 más interesantes, más allá de destacar su mentalidad adecuada.