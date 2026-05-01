Kusturica y Boumtje-Boumtje destrozan al Movistar Estudiantes camino de la final

El Barça júnior volvió a confiar en dos de sus grandes estrellas, el exterior Nikola Kusturica, y el ‘center’, Joaquim Boumtje-Boumtje, para destrozar al Movistar Estudiantes en la semifinal del Campeonato de España Júnior, que se está disputando en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, en Huelva.

Una nueva exhibición del conjunto de Álvaro Salinas que pasó por encima de su rival madrileño con 23 puntos del recién comprometido con la universidad de Duke, Joaquim Boumtje-Boumtje, que aportó 23 puntos y 7 rebotes en tan solo 17 minutos de juego, bien secundado por Nikola Kusturica, otro de los destacados, y que también en apenas 17 minutos, acabó con 14 puntos, tres rebotes y tres asistencias, para una valoración de 16.

Aunque no fueron los únicos destacados en la primera semifinal, ya que otro de los que ya ha debutado con el primer equipo como Sayon Keita, que también marchará a la NCAA la próxima temporada, aportó otros 12 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, para una valoración de 24.

Dabone también contribuye

Otra la de las ‘promesas’ blaugrana y que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar sus primeros minutos con el primer equipo, Mohamed Dabone, contó con 11 minutos de juego, y también dejó su impronta con nueve puntos y seis rebotes.

Una actuación muy coral del conjunto azulgrana, que jugará su tercera final consecutiva del Campeonato de España Júnior, a la espera de conocer a su rival, que saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Joventut.

El duelo ante el Movistar Estudiantes apenas tuvo historia a pesar de tratarse de una semifinal del Campeonato de España. Un 31-16 en el primer cuarto ya marcaba las diferencias con los de Álvaro Salinas dominando desde el inicio y controlando a los madrileños en los tres cuartos siguientes, por 29-19, 25-16 y 22-14, para sentenciar el duelo por un marcador abultado de 107-65.