BALONCESTO
El debut oficial del nuevo Barça de Sekulic ya tiene fecha y hora
Los azulgrana disputarán la segunda semifinal de la Supercopa Endesa en el Olímpic de Badalona, el 19 de septiembre, a las 21.00 horas
La Supercopa Endesa, que se disputará en el Olímpic de Badalona, ya tiene definido el horario de semifinales y final. La competición arrancará el sábado 19 de septiembre con el Asisa Joventut-Kosner Baskonia (18:00h), mientras que el Valencia Basket-Barça que significará el debut del nuevo Barça de Aleksandar Sekulic, se disputará ese día a las 21:00h. La final, el domingo 20 de septiembre a las 19:00h. Todos los partidos los ofrecerá DAZN.
Tras el sorteo de emparejamientos de semifinales celebrado hace unas semanas en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona, ya se conocen los horarios definitivos de cada enfrentamiento.
El torneo arrancará el sábado 19 de septiembre a las 18:00h con el Asisa Joventut-Kosner Baskonia. Cara a cara, el anfitrión contra el último vencedor de la Copa del Rey. Los badaloneses, ganadores en 1985 y 1986, quieren volver a reinar transcurridas cuatro décadas, mientras que los baskonistas, dominadores con cuatro títulos consecutivos entre 2005 y 2008, desean levantar su quinto trofeo después de 18 años.
Debut ante el campeón de Liga
Ese mismo sábado se completan las semifinales a las 21:00h con el partidazo entre Valencia Basket y Barça, reedición de la última final liguera. El cuadro 'taronja', además de conquistar la pasada Liga Endesa, se presenta en Badalona como vigente campeón de la Supercopa Endesa, corona que intentará mantener con su tercer título en esta competición.
El Barça llegará a la cita con seis trofeos en su palmarés, aspira a ganar el séptimo once años después de su último éxito en este torneo y espera hacerlo con una plantilla totalmente renovada con los cambios que han llegado en la sección tanto en la pista como en los despachos.
Los vencedores de semifinales se verán las caras en la finalísima de la Supercopa Endesa 2026. Será al día siguiente, domingo 20 de septiembre, en un choque que arrancará a partir de las 19:00h. Por segundo año consecutivo, al igual que en Liga Endesa y Copa del Rey, DAZN retransmitirá todos los encuentros de la Supercopa Endesa en directo.
La Lliga catalana, primero
El Barça, ausente en la última edición de la Supercopa, afrontará este torneo con la máxima ilusión, ya que es un título que se resiste desde el 2015. Ésta será la segunda competición en juego del curso, ya que la semana anterior se habrá disputado en Tarragona la Lliga Catalana.
El Barça de Aleksander Sekulic se estrenará oficialmente el jueves 10 de septiembre ante el MoraBanc Andorra. La fase de grupos continuará durante la Diada, el viernes 11, con una cita ante el Kids&Us de Manresa. En caso de conseguir el acceso a la final, se jugaría el domingo 13 de septiembre (12.00 horas) contra el Asisa Joventut, el FIATC Girona o el iLERNA Lleida
Abonos a la venta
Los aficionados que deseen acudir a la Supercopa Endesa Badalona 2026 pueden adquirir su abono a través de https://tickets.acb.com/acb/events con el apoyo de Onebox, proveedor oficial de la acb. A partir de 55 euros quedan tickets disponibles para disfrutar de los dos partidos de semifinales y de la gran final del torneo.
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