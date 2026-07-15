El plan ambicioso del Barça con Mohamed Dabone

El Barça ve preparado a Mohamed Dabone para dar el siguiente paso en su corta, pero vertiginosa trayectoria que le ha llevado a ser una de las grandes promesas del baloncesto mundial.

Gran impacto en la Liga U

Después de quemar etapas a un ritmo endiablado en la base azulgrana, y haber sido uno de los jugadores más destacados del Barça Atlètic en la Liga U (13,3 puntos y 8,5 rebotes por partido), a Dabone le ha importado poco medirse ante rivales que le sacan cinco, seis o algunos años más. No hay que perder de vista que el de Burkina Faso cumplirá 15 años el próximo mes de octubre.

Como es lógico por una cuestión de edad, con Dabone no hay que tener prisa. Las expectativas generadas sobre su prometedor futuro son altas, y en gran medida, están sustentadas por lo que ha demostrado en una cancha con una pelota de baloncesto entre sus manos. Ahora bien, está verde, y todavía tiene que incorporar a sus juegos más recursos que le conviertan en un jugador todavía más peligroso.

Mohamed Dabone, un prodigio de la naturaleza / VALENTÍ ENRICH

Más allá de esa contundencia con la que termina en aro, y cuyos mates han dado la vuelta al mundo, Dabone sigue dotando a su ataque de mayor versatilidad: sigue progresando con su tiro exterior, y es habitual verle lanzar algún triple por partido. En la última Liga U, anotó 14 lanzamientos de 41 intentos desde la línea del 6,75.

La amenaza de la NCAA

En el Barça, son conscientes de que la amenaza y la sombra de la NCAA está ahí. Tanto Nikola Kusturica como Joaquim Boumtje Boumtje han adelantado su desembarco en el baloncesto universitario estadounidense, y tendrán que estar un mínimo de dos campañas allí antes de poder ser seleccionables en el draft de la NBA. Ese segundo año deja al Barça sin poder retener los derechos de los jugadores, en lo que supone otra mala noticia para los intereses del equipo en poder contar con sus jóvenes talentos.

Mohamed Dabone, en un partido con la camiseta del Barça / ACB Photo - Eduardo Verdejo

La idea del Barça con Dabone

En cuanto a Dabone, la idea del club es clara: quieren verlo con el primer equipo azulgrana la próxima temporada. Los planes de la secretaría técnica y de Sekulic pasan porque el de Burkina Faso pueda estar en dinámica de primer equipo tras el verano, y que pueda ir teniendo sus primeros minutos y sus primeras aventuras en el senior del Barça. El pasado 12 de septiembre, Joan Peñarroya le hizo debutar en un partido amistoso ante el Bàsquet Girona.

Dabone complementaría el juego interior, si bien es cierto que en la sección se contempla que, junto a Josh Nebo, acaben llegando dos pívots más para tener tres '5' en la primera plantilla azulgrana. Ahora bien, en una temporada en la que se pueden superar los 90 partidos, hay minutos para todos, y la intención es clara: el club le quiere demostrar a Dabone que cuenta con él y que puede ser un jugador útil en el primer equipo.

Mohamed Dabone, en un partido con el Barça / ACB Photo - Alejandro Meavilla

El Barça ya cuenta con la aprobación del CSD para que Dabone pueda jugar con el primer equipo, pero todavía queda por resolver su situación con el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. No será algo definitivo, ya que a nivel estatal, el club azulgrana deberá contar también con la luz verde de los otros departamentos autonómicos. En ello están trabajando para que Dabone, al fin, pueda debutar en partido oficial con el primer equipo.