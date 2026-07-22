Brutal lista de Chus Mateo con España: Aday Mara, Hugo González...

Chus Mateo ha comparecido este miércoles en la sede de Iberia en Madrid para anunciar la lista de jugadores convocados para los dos siguientes encuentros de clasificación para el Mundial 2026. Tal como se preveía, el seleccionador se lleva para estos partidos a todos los jóvenes que han desembarcado este verano en la NBA y que liderarán la próxima generación nacional.

España terminó líder, con un balance de cinco victorias y una derrota, en la primera fase de clasificación y espera hacer lo mismo en la segunda. Al poder contar con los españoles que jugarán en la NBA esta próxima temporada, la lista no dista mucho de la que nos representará en Catar en 2027, si las lesiones respetan a todos los nombres que figuran en la convocatoria.

En esta ventana, España se verá las caras con dos selecciones del sur de Europa, como son Portugal y Grecia. Primero, el combinado nacional disputará en Zaragoza el primer partido contra los lusos (28 de agosto), mientras que el segundo se celebrará tres días después (31 de agosto), aunque en esta ocasión será en el territorio heleno. Y con la presencia de Giannis Antetokounmpo.

El primer partido supondrá el regreso de Aday Mara a su tierra. Una ocasión especial para volver a ver a uno de los jugadores españoles más mediáticos del momento. "Estaba deseoso de repetir y que sea en Zaragoza ha pesado. También estoy seguro de que ha pesado en el sí de Oklahoma. Ha sido un factor. Estoy convencido de que vamos a llenar ese pabellón el próximo día, aunque sea a finales de agosto. Hay mucha gente en Zaragoza con ganas de ver a la selección y el debut de Aday. Ojalá lo haga con buen pie", aseguró Chus Mateo sobre el jugador.

Aday Mara, presente en la lista de Chus Mateo / X

La lista de España para los partidos ante Portugal y Grecia está formada por los siguientes jugadores: Sergio de Larrea, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Mario Saint-Supéry, Santi Yusta, Hugo González, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Baba Miller, Izan Almansa, Aday Mara, Jaime Pradilla, Santi Aldama y Willy Hernangómez.

Cinco españoles de la NBA

"Hay un trabajo detrás con sus franquicias para que sea posible. Realmente, hemos estado hablando con ellos, sin molestarles demasiado durante esta liga de verano que han tenido. Teníamos el compromiso previo de que ellos querían representar al baloncesto de su país. Hugo nos aseguró que quería estar en agosto. Tiene un compromiso muy fuerte", aseguró el seleccionador acerca de la presencia de los cinco españoles 'NBA'.

"Son jugadores que no tienen miedo de hacerse grandes. Tendremos que aprender juntos con lo que nos puedan enseñar otros jugadores. No sólo quiero centrar el foco en los jóvenes. La mezcla y la paciencia que tenemos en todo, en formar un grupo cohesionado con química y que todo el mundo quiera pertenecer, nos va a ayudar a conseguir resultados futuros. Ojalá lo corroboremos metiéndonos en el Mundial", finalizó.