El Barça arrancará la Euroliga ante el Anadolu Efes de Mike James y Pablo Laso

El Barça ya conoce su calendario de la próxima Euroliga. La competición continental anunció los horarios de las 38 jornadas de fase regular, en la que los 20 equipos participantes lucharán por un lugar en los play-offs previos a la gran Final Four.

Barça-Efes, estreno en la Euroliga

El conjunto de Aleksander Sekulic arrancará en el Palau recibiendo al Anadolu Efes. Un partido con cierto 'morbo', ya que los turcos, dirigidos por Pablo Laso, desembarcarán en la capital catalana liderados por Mike James, una de las nuevas caras del proyecto otomano.

Mike James y Kevin Punter, en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

El partido se disputará el próximo jueves 24 de septiembre a las 20:30h CEST. Tal y como ocurrió la pasada temporada, la Euroliga arrancará antes que la Liga Endesa. Ahora bien, para aquellas fechas, el Barça ya habrá disputado la Lliga Catalana (9-13 de septiembre) y una Supercopa Endesa que se disputará el siguiente fin de semana (19-20 de septiembre).

Reencuentro con Xavi Pascual

Si la primera jornada ya tiene su atractivo con ese Barça-Efes, en la segunda, los azulgranas se reencontrarán con Xavi Pascual y su Dubai Basket. Será el martes 29 de septiembre, en la que será la primera semana de doble jornada. El viernes 2 de octubre, la expedición se trasladará a Turquía para medirse al Besiktas, el único equipo nuevo de la competición la próxima campaña.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - David Grau

En cuanto a los clásicos, el Barça visitará el Palacio el próximo jueves 3 de diciembre para medirse al Real Madrid, mientras que los blancos jugarán en el Palau el viernes 5 de marzo. Los de Pedro Martínez debutan a domicilio visitando al Dubai Basket de Xavi Pascual.

La fase regular terminará el viernes 16 de abril, día en el que el Barça recibirá al Partizán de Joan Peñarroya. Para poder encajar todos los partidos, el ritmo de partidos vuelve a ser un curso más vertiginoso. De hecho, habrá 14 semanas de doble jornada, por diez en las que únicamente habrá un encuentro.

La confianza del Partizán en Joan Peñarroya es enorme / Dani Barbeito

Un final algo favorable

El final de fase regular será algo más favorable para los de Sekulic, ya que tres de los últimos cuatro partidos (Panathinaikos, Bayern y Partizán) serán en el Palau.

Por su parte, Baskonia recibirá en la jornada inaugural al vigente campeón, un Olympiacos que visitará el Buesa Arena el próximo 24/09 a las 20:30h (CEST), mientras que Valencia Basket arrancará lejos del Roig Arena: los de Xavi Albert viajarán a Estambul para medirse al Besiktas (25/09).