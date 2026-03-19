El Barça remonta en la Euroliga con la valiosa victoria en Valencia

La victoria del Barça en la pista del Valencia Basket ha llevado al equipo de Xavi Pascual a recuperar posiciones en la clasificación de la Euroliga y pasar de la décima plaza que ocupaba antes de arrancar la jornada, a ascender a la octava, con un record de 18-14.

Los azulgrana ocupan esa octava plaza que les da temporalmente plaza en la lucha por el play-In, empatado con el AS Mónaco, que sorprendentemente se impuso con solo nueve jugadores en la pista del Anadolu Efes de Pablo Laso (93-98) y a la espera de que Nikola Mirotic regrese pronto con el equipo.

Un triunfo que da aire a los monegascos, con el Barça al acecho por esa séptima plaza y con la intención de seguir remontando posiciones en los próximos encuentros, donde las victorias en el Palau serán importantes para poder ganarse un billete para los play-offs.

Reducen distancias con el Valencia

Un triunfo blaugrana ante el conjunto de Pedro Martínez, que también reduce las diferencias con los ‘taronja’ que caen a la quinta plaza (20-12), con el Hapoel Tel Aviv y Real Madrid por delante, a la espera del encuentro de los blancos que jugarán este viernes en la complicada pista del Zalgiris Kaunas.

Veremos cómo finalizan los encuentros restantes de la 32ª jornada de la Euroliga, aunque esa victoria del Barça le da aire buenísimo para cambiar la dinámica tan negativa con las cuatro últimas derrotas y que ahora han logrado romper en el Roig Arena.