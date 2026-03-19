El Barça 'incendia' el Roig Arena y sigue vivo en la Euroliga

El Barça logró una importante victoria en la pista del Valencia Basket (62-66) para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga, y con Joel Parra decisivo (14 puntos y 9 rebotes) para seguir con opciones en Europa. Un Valencia desconocido en el triple (6 de 27) ayudó a los blaugrana a sacar un partido feo pero al final, efectivo para el Barça.

VAL-FCB Euroliga VAL 62 66 FCB Alineaciones Valencia Basket, 62 (15+18+19+10): Thompson (7), Badio (0), Puerto (8), Reuvers (3), Pradilla (8),-cinco inicial-, De Larrea (0), Key (5), Montero (11), Moore (8), Sako (12), Costello (0). Barça, 66 (18+17+18+13): Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14), Vesely (11)-cinco inicial-, Marcos (6), Norris (4), Brizuela (7), Brizuela (XX), Willy (2), Fall (0), Clyburn (13).

Si Shengelia se quedaba en casa al no estar recuperado de su lesión, Vesely apenas podía jugar minuto y medio al recibir un golpe en la pierna obligando a meter en pista a Willy. Los de Pedro Martínez no estaban acertados en ataque, con buena defensa blaugrana, por lo que hubo mucha igualdad al inicio y con un Joel Parra agresivo de cara a canasta que anotaba todo por el Barça (6-7).

Buena puesta en escena blaugrana, y dudas en el ataque local, cosa obligaba a su técnico a poner en pista al siempre desequilibrante Jean Montero que anotaba su primer triple en el primer balón que tocaba (9-7). Willy no daba una a derechas y Pascual ya daba rápido la alternativa a Fall, junto a Miles Norris, Will Clyburn y Juani Marcos en un encuentro con mucho ritmo, como le gusta al Valencia Basket.

Cale no brilló en un encuentro trabajo del Barça ante el Valencia Basket / FCB

Un triple de Juani Marcos igualaba el duelo a 11 y Norris daba la primera ventaja a los blaugrana con la unidad B (11-13). Vesely volvía al partido, la mejor noticia para un Barça que daba la cara en el Roig Arena tras triple final de Marcos, el segundo consecutivo (15-18).

Parcial de 0-13

El Barça volvía de la mejor manera con un activo Brizuela, y con un parcial de 0-4 tras canasta de Vesely, obligaba a Pedro Martínez a parar el duelo en la máxima renta azulgrana (15-23). Un triplazo de Clyburn llevaba la diferencia a +11 con un parcial de 0-13 (15-26). Los ‘taronja’ no anotaban los tiros libres (2 de 8) y daba aire al Barça que mantenía el control (25-32).

Al descanso, un triple de Josep Puerto al límite, apretaba el marcador con un parcial de 8-3, aunque los de Pascual por delante (33-35) en una primera mitad decente de los blaugrana que lograban frenar la velocidad de Valencia Basket y su habitual acierto en el triple (3 de 15).

El Barça aguanta

En la reanudaciòn, un triple de Thompson y una acción de Pradilla le daba la vuelta al marcador (40-39). El Barça atacaba con acciones demasiado individuales y la defensa empezaba a relajarse (44-41). Pedro Martínez renovaba por completo su quinteto y el Barça aguantaba delante con el rebote ofensivo y los puntos de Vesely (44-47).

La buena defensa del Barça ayudó a colapsar al Valencia Basket en el Roig Arena / FCB

El triple volvía a funcionar para el Valencia Basket que recuperaba la iniciativa en el marcador. Al Barça le faltaban los puntos de Punter, muy 'desaparecido' en el duelo y Clyburn forzaba muchas acciones (50-51). La defensa de Valencia Basket desgastaba al Barça, aunque la mejor noticia es que seguía muy vivo al final del tercer cuarto (52-53).

Sako aprovechaba la defensa de Willy para hacer daño en la pintura y hasta anotaba los tiros libres para relanzar a los suyos y que lograban la máxima tras otros dos tiros libres de Montero (58-53). El Barça no lograba anotar y el partido empezaba a escabullirse para los de Pascual, que daba sensación de fatiga y cometían su cuarta falta.

Desacierto colectivo

El apagón ofensivo azulgrana era alarmante, aunque Valencia no lograba romper el encuentro (60-55). Pero un triple de Vesely (11 puntos) y un tiro libre de Clyburn daba esperanza a los de Pascual (60-59) a 2 :21 del final. En un buen contrataque, Parra acercaba a un punto al Barça (62-61) y Montero perdía el balón. Había esperanza. Un triple de Clyburn daba media victoria al Barça tras un rebote ofensivo vital de Parra (62-64).

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Un robo final de Joel Parra, el jugador más destacado de los blaugrana (14 puntos y 9 rebotes), acabó por sentenciar una victoria vital del Barça para seguir muy vivo en la Euroliga (62-66).