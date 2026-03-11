Ganar en el Palau, clave para llevar al Barça a los play-offs de la Euroliga

El Barça entra en el momento clave de la Euroliga con ocho encuentros que restan para cerrar la fase regular y confirmar los seis equipos que entrarán directamente a los play-offs por el título y los cuatro que se jugarán las dos plazas restantes.

El Barça, después de acumular tres derrotas consecutivas ante París Basketaball, Virtus Bolonia y Armani Milán, ha dejado pasar tres buenas oportunidades para asentarse en la parte más alta de la clasificación y ahora tendrá que hacer los deberes en las ocho restantes.

Los de Xavi Pascual, que ocupan ahora mismo ocupan la octava plaza, con 17 victorias por 13 derrotas, necesitan sumar el máximo número de victorias en las ocho jornadas que restan para tener, primero la oportunidad de acabar entre los cuatro primeros, una tarea complicada, o buscar la clasificación directa a los play-offs finalizando entre los seis primeros de la tabla, aunque sin ventaja de pista en cuartos de final.

Xavi Pascual hace números para sacar adelante la plaza en los play-offs de la Euroliga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las cuentas pasan por el Palau

Y las cuentas para estar lo más arriba posible pasan por el Palau Blaugrana, donde el cuadro de Pascual tendrá cinco de los ocho encuentros que les restan, empezando por el de este viernes, con la visita del Hapoel Tel Aviv, otro de los equipos inmersos en la lucha por los puestos de play-offs.

El equipo de Pascual necesita el apoyo de los aficionados en los encuentros que restan a excepción del Hapoel, a puerta cerrada / Gorka Urresola Elvira / SPO

Además del conjunto israelí, que se disputará a puerta cerrada, los azulgrana tendrán que lidiar en el Palau con equipos asequibles como la doble jornada semanas ante el Anadolu Efes (24 de marzo) y Estrella Roja (27 de marzo) o el FC Bayern Múnich, que cerrará la temporada regular, el 17 de abril.

El encuentro más complicado que le espera al Barça ante su afición será el 7 de abril cuando reciba al Panathinaikos de Ataman, que no está pasando un buen momento aunque un claro candidato a estar en la Final Four y que juegan en su pista del OAKA.

El Barça se medirá al Hapoel a puerta cerrada, como sucedió con la visita del Maccabi Tel Aviv / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Amarrar las cinco victorias

Si los de Pascual consiguen amarrar las cinco victorias en el Palau, y arañan alguna más en los tres desplazamientos que les restan, tendrán prácticamente garantizada una plaza en los puestos de play-offs aunque más difícil entre los cuatro primeros.

De los tres desplazamientos que restan, dos son realmente complicados, como la visita al Valencia Basket (19 de marzo), uno de los equipos más en forma de la Eroliga, y también a la pista del Zalgiris Kaunas (2 de abril).

El último desplazamiento de la fase regular será a la pista del AS Mónaco (10 de abril), que vive ahora mismo una situación caótica con la salida de su entrenador, y si sigue en su caída libre, a lo mejor ya no se juega nada ante los blaugrana, cosa que facilitaría un triunfo que puede ser importante en esos coletazos finales de la fase regular.