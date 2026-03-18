Las claves de Xavi Pascual para ganar en el Roig Arena: "Tenemos que recuperarlo"

Xavi Pascual habló para los medios del Barça y analizó el duelo de este jueves ante el Valencia Basket en Euroliga. El conjunto blaugrana necesita la victoria como el comer si no quiere alejarse demasiado de los puestos de playoffs. Los culés regresan al Roig Arena envueltos en la dinámica más negativa desde la llegada del técnico de Gavà, pero con la ilusión de revertir la situación.

"Valencia Basket es un equipo que hace un muy buen baloncesto. En los últimos tiempos y esta temporada lo hace extraordinario. Mucho ritmo y mucha intensidad en su juego, en su transición y juego ofensivo. Evidentemente, van muy bien en el rebote de ataque. Está donde está por méritos propios, por estar muy bien entrenado y hacerlo muy bien", inició Pascual.

El Valencia Basket ocupa una posición privilegiada en la Euroliga, situado en la cuarta plaza y llegando a ser líder en algunas jornadas. Los de Pedro Martínez son el equipo que más puntos promedia por partido en la competición, por lo que Pascual es consciente de cuál será la clave para seguir el ritmo de los locales, que no perdonan cuando lanzan al aro.

"Hemos de contrarrestar todo esto con muy buen juego. Es un partido donde ellos tienen capacidad anotadora contra todo el mundo y nosotros debemos aceptarlo, pero nuestro juego de ataque debe ser bueno para poder competir contra ellos", analizó acerca de la capacidad ofensiva de los 'taronja'.

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Sobre el momento que atraviesa el equipo, fue claro. "Poco a poco hemos de regresar a nuestro juego, que lo hemos tenido muy bueno por momentos y ahora no lo tenemos tan bueno. Estamos muy escasos de acierto y eso poco a poco tenemos que recuperarlo. El Roig Arena es un buen escenario para hacer un buen partido y tener buenas sensaciones y anotación que nos ayudará a crecer"

"Necesitamos ganar un partido grande"

"En todos los efectos, después de esta dinámica negativa, cualquier partido que ganemos tiene una importancia vital. Necesitamos ganar un partido grande, como este, para rápidamente volver con el índice de confianza al nivel que lo habíamos tenido en el pasado", finiquitó el de Gavà.

El Barça ha perdido seis de los últimos siete partidos en la competición continental, bajando posiciones en la clasificación hasta la décima actual. Por tanto, un triunfo ante Valencia Basket es fundamental para las aspiraciones de la entidad. Los de Pedro Martínez no podrán contar con Kameron Taylor, pero sí tendrán disponibles a otros 'cracks' como Jean Montero o Brancou Badio.