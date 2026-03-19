El Barça vuelve al origen de su crisis: el Roig Arena

Valencia Basket y Barça se miden este jueves en el Roig Arena (18:00) en la jornada 32 de Euroliga. Un partido fundamental para ambos, pero sobre todo para el conjunto de Xavi Pascual, que no se puede permitir fallar más si no quiere sufrir para pelear por los playoffs. El conjunto blaugrana llega en el peor momento de la temporada y visita al equipo que más puntos promedia en la competición.

Hace apenas un mes, los de Pascual visitaban la ciudad de Valencia con otro objetivo: ganar la Copa del Rey. No llegaban tampoco como un cohete, pero la esperanza en que el equipo lograra un buen resultado era mayor. A pesar de las bajas, la dinámica era algo mejor. Sin embargo, el Roig Arena se convirtió en el punto de partida de una crisis que no ha cesado.

El Barça ha perdido seis de los últimos siete encuentros en Europa, siendo la visita al Baskonia la única buena noticia en mes y medio. El equipo se ha visto claramente lastrado por el cansancio y las lesiones, a la que se suma la de Nico Laprovittola hasta final de temporada. Sin embargo, el equipo necesita reaccionar si no quiere despedirse virtualmente de los playoffs.

Willy Hernangómez durante el partido ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Actualmente, el equipo de Pascual ocupa la décima posición de la clasificación. Es decir, la última plaza que permite luchar por un puesto en los playoffs. La realidad es que la tabla está muy igualada y cualquier tropiezo o victoria puede hacer variar ese número en gran medida. El escenario no es el ideal, ya que muy pocos equipos han conseguido ganar al conjunto de Pedro Martínez en el Roig Arena.

El Valencia Basket, a pesar de las dos últimas derrotas, llega en una situación muy diferente. Los 'taronja' están situados en la cuarta plaza y se han mantenido durante todo el curso en los puestos altos de la tabla, incluso líderes en varias ocasiones. Los números y estadísticas hablan por sí solos, siendo el equipo que más puntos anota por encuentro, con un total de 90,6.

Kameron Taylor no estará disponible para el partido / Paco Calabuig

En la primera vuelta, el Barça fue capaz de sacar una meritoria victoria en el Palau Blaugrana y ganar por 108-102. Sin embargo, la última vez que visitó el feudo del Valencia Basket sucumbió por 93-81. Una victoria fuera de casa sería vital para los de Xavi Pascual, que no volverán a salir de Barcelona después hasta el mes de abril, encadenando cuatro encuentros en el Palau (Real Madrid, Anadolu Efes, Estrella Roja y Unicaja).

El mayor peligro de Valencia Basket

El conjunto local cuenta con varios jugadores peligrosos que el Barça deberá controlar, como Jean Montero, el máximo anotador del equipo con una media de 13,3 puntos por partido. Pedro Martínez confirmó la baja de un jugador importante para los valencianos como Kameron Taylor: "No estará ante el Barça ni tampoco el domingo ante el Covirán Granada", desveló.

A falta de pocos encuentros para finalizar la fase regular, cada victoria es clave para aferrarse a los puestos altos de la tabla. El Barça cuenta con un balance que comparten otros equipos como Zalgiris, Mónaco o Panathinaikos, y por detrás acechan Dubai, Olimpia Milano y Maccabi. El Barça confía en cerrar el círculo negativo en el mismo lugar donde se generó.