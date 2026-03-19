Baloncesto
El AS Mónaco respira: Mirotic no necesitará cirugía y podría estar de vuelta en la Euroliga pronto
La estrella montenegrina ha evitado el quirófano tras su lesión de fascitis plantar y un diezmado AS Mónaco podría recuperarlo en unas semanas
No todo son malas noticias para el AS Mónaco. La estrella del conjunto monegasco, Nikola Mirotic, evitará la cirugía para su lesión actual y podría regresar antes de que finalice la temporada regular de la Euroliga. "Nikola sufre actualmente de fascitis plantar. Esperamos que en las próximas dos o tres semanas se haya recuperado completamente", declaró el director general del Monaco, Oleksiy Yefimov, en declaraciones a BasketNews.
"Después de eso, probablemente necesitará entre 10 y 14 días más para recuperar su forma física", añadió Yefimov. "En total, calculamos que tardará aproximadamente entre tres y cuatro semanas en poder regresar y jugar a pleno rendimiento".
Mirotic se ha perdido los últimos cuatro partidos del Monaco en la Euroliga. De haber necesitado cirugía, su temporada habría terminado y el desastre podría ser todavía peor para el equipo del Principado, luchando por mantenerse en puestos de play-off.
Podría llegar a la parte final
Si regresa en unas tres semanas —el mejor de los casos—, Mirotic podría jugar las dos últimas jornadas de la temporada regular contra el FC Barcelona y el Hapoel Tel Aviv. Esta temporada, el alero promedia 10,9 puntos y 4,5 rebotes por partido.
El Mónaco cuenta actualmente con solo nueve jugadores disponibles tras las lesiones de Mirotic y Mike James: Elie Okobo, Terry Tarpey, Nemanja Nedovic, Matthew Strazel, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame, Juhann Begarin, Daniel Theis y Kevarrius Hayes.
Su calendario restante de la Euroliga incluye partidos contra el Anadolu Efes al que lograba superar a pesar de contar con solo nueve jugadores (93-98), el Olimpia Milano (en casa), el Panathinaikos (fuera de casa), el Dubai (fuera de casa), el ASVEL (en casa), el Barcelona (en casa) y el Hapoel (en casa).
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