Alpha Diallo, elegido mejor defensor de la temporada en la Euroliga

Alpha Diallo, alero estadounidense, con nacionalidad guineana, ha sido designado con el premio al Mejor Defensor de la Euroliga 2025/2026, por primera vez en su carrera, y releva a Nick Weiler-Babb, escolta alemán del Andadolu Efes, ganador del premio la pasada temporada.

Daillo fue elegido por votación de los entrenadores de la Euroliga, según anunció la competición. El alero, que ya quedó en tercera posición el año pasado, se alza con el galardón tras ser pieza clave en la defensa exterior del club monegasco, que se medirá al Barça por la última plaza de acceso a los 'playoff'.

Esta temporada, el alero promedió 11,9 puntos, 4,4 rebotes y 0,5 tapones y 1,34 robos por partido, el segundo mejor de la Euroliga en este apartado.

Según Synergy Sports, plataforma de métricas avanzadas calificó la aportación defensiva de Diallo como "excelente" en posesiones defensivas generales, defensa individual y situaciones de presión.

Asimismo, el exterior fue el mejor alero de la competición en puntos permitidos por posesión con 0,844 y se ubicó entre los 20 mejores jugadores al permitir sólo 0,706 puntos por posesión al defender al manejador de balón en situaciones de bloqueo y continuación.

Tomas Satoransky, junto a Alpha Diallo en un Barça-Mónaco / Gorka Urresola

Gracias a su aporte, el Mónaco forzó la cuarta mayor cantidad de pérdidas de balón en la liga (13,2 por partido), así como el quinto en robos de balón (6,8).

El podio de las votaciones lo completaron el italiano Nicolo Melli, del Fenerbahce, segundo, y el base estadounidense con pasaporte griego Thomas Walkup, del Olympiacos Piraeus, tercero. En cuarto lugar quedó el pívot caboverdiano Walter Tavares, del Real Madrid, tres veces ganador del premio, reaccionó en su perfil de 'X' con la frase: "No vale la pena…".

Edy Tavares, en un partido de Euroliga / EFE

De esta forma, Diallo se suma a la lista de un premio ganado también por jugadores históricos de la competición como Dimitris Diamantidis, Kyle Hynes, Bryant Dunston, Andrei Kirilenko, Victor Khryapa, Stephane Lasme o Adam Hanga.