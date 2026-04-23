Baloncesto
Alpha Diallo, elegido mejor defensor de la temporada en la Euroliga
El alero del Mónaco se cita con el conjunto azulgrana este próximo viernes en busca del último billete para el Playoff
EFE
Alpha Diallo, alero estadounidense, con nacionalidad guineana, ha sido designado con el premio al Mejor Defensor de la Euroliga 2025/2026, por primera vez en su carrera, y releva a Nick Weiler-Babb, escolta alemán del Andadolu Efes, ganador del premio la pasada temporada.
Daillo fue elegido por votación de los entrenadores de la Euroliga, según anunció la competición. El alero, que ya quedó en tercera posición el año pasado, se alza con el galardón tras ser pieza clave en la defensa exterior del club monegasco, que se medirá al Barça por la última plaza de acceso a los 'playoff'.
Esta temporada, el alero promedió 11,9 puntos, 4,4 rebotes y 0,5 tapones y 1,34 robos por partido, el segundo mejor de la Euroliga en este apartado.
Según Synergy Sports, plataforma de métricas avanzadas calificó la aportación defensiva de Diallo como "excelente" en posesiones defensivas generales, defensa individual y situaciones de presión.
Asimismo, el exterior fue el mejor alero de la competición en puntos permitidos por posesión con 0,844 y se ubicó entre los 20 mejores jugadores al permitir sólo 0,706 puntos por posesión al defender al manejador de balón en situaciones de bloqueo y continuación.
Gracias a su aporte, el Mónaco forzó la cuarta mayor cantidad de pérdidas de balón en la liga (13,2 por partido), así como el quinto en robos de balón (6,8).
El podio de las votaciones lo completaron el italiano Nicolo Melli, del Fenerbahce, segundo, y el base estadounidense con pasaporte griego Thomas Walkup, del Olympiacos Piraeus, tercero. En cuarto lugar quedó el pívot caboverdiano Walter Tavares, del Real Madrid, tres veces ganador del premio, reaccionó en su perfil de 'X' con la frase: "No vale la pena…".
De esta forma, Diallo se suma a la lista de un premio ganado también por jugadores históricos de la competición como Dimitris Diamantidis, Kyle Hynes, Bryant Dunston, Andrei Kirilenko, Victor Khryapa, Stephane Lasme o Adam Hanga.
- Barcelona - Celta de Vigo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- En Arabia Saudí ya mueven ficha por Iñigo Martínez
- Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: 'Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona
- Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
- La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal