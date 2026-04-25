Baskonia - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 28 de la Liga Endesa

Baskonia y Barça se enfrentan este domingo 26 de abril en la 28ª jornada de la Liga Endesa. El equipo catalán buscará olvidar cuanto antes la dolorosa decepción tras consumarse la eliminación en Euroliga, aunque delante tendrá a uno de los mejores equipos de la ACB en una pista, el Buesa Arena, siempre complicada. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Baskonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vuelve a la acción. Tras jugar en Mónaco el pasado viernes, el calendario no da tregua al conjunto azulgrana. Xavi Pascual y sus jugadores desembarcan en Vitoria para afrontar una exigente salida en Liga Endesa. Delante, un Baskonia que se ha ahorrado los dos partidos del Play-In de la Euroliga que sí que ha afrontado el Barça, y que ha tenido semana limpia.

Tornike Shengelia, en el partido del Play-In ante el Mónaco / EFE

Satoransky se pierde el partido por molestias lumbares

Pascual tendrá la sensible baja de Tomas Satoransky, que regresó a Barcelona tras el partido en Mónaco. El base checo se resintió de unas molestias lumbares que le vienen acompañando en gran parte de la temporada, y tras el esfuerzo realizado en la Gaston Medecin monegasca, 'Sato' no se medirá al Baskonia para que la dolencia no vaya a mayores.

Tras despedirse de la Euroliga, ahora el Barça debe centrar todos sus esfuerzos en luchar por la Liga Endesa. A nivel clasificatorio, el partido es de máxima trascendencia para el cuadro catalán. Pascual y sus jugadores llegan al Buesa en quinta posición, con un balance de 18 victorias y nueve derrotas.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

Por su parte, Baskonia es cuarto, con 19-8, así que en caso de triunfo catalán, ambos equipos empatarían en la clasificación y el Barça les adelantaría, ya que en la primera vuelta se apuntaron el triunfo por 91-83 en un encuentro que dirigió Óscar Orellana tras la destitución de Joan Peñarroya como técnico azulgrana.

Los líderes del Barça en la ACB

En Liga Endesa, Kevin Punter, con 12,3 puntos y Will Clyburn, con 12,2, son los máximos anotadores del equipo azulgrana. Pascual deberá descartar a uno de los jugadores extracomunitarios (Clyburn, Cale, Norris) para completar la convocatoria.

Delante, el Baskonia de Paolo Galbiati que, pese a haber cerrado una dura temporada en la Euroliga muy lejos de las posiciones de Play-In y Playoff, cuenta en este 2026 con un título, la Copa del Rey.

Los peligros de Baskonia

Los vitorianos derrotaron al Barça en las semifinales disputadas el pasado mes de febrero en el Roig Arena por 67-70. Aquella noche, Rodions Kurucs, con 14 puntos, y Tim Luwawu-Cabarrot, con 13, fueron los máximos anotadores de los baskonistas. El alero francés es el máximo anotador en ACB de Baskonia, con 18,6 puntos de media por partido. Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop se pierden el choque por lesión.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BASKONIA

El partido entre Baskonia y Barça de la 28ª jornada de Liga Endesa se disputa en el Buesa Arena este domingo 26 de abril a partir de las 12:15 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Baskonia correspondiente a la vigesimoctava jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y el canal autonómico TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.