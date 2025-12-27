Aké valora la opción del Barça, pero el City quiere un traspaso y no una cesión

El Barça está prácticamente decidido a ir a por un central en este mercado invernal para cubrir la baja de larga duración de Christensen y el nombre de Nathan Aké va ganando enteros. SPORT ya informó el pasado lunes del ofrecimiento del jugador junto al futbolista del Chelsea, Axel Disasi, pero la opción Aké encaja mucho más en el perfil demandado por el club blaugrana. El internacional holandés ve con buenos ojos la opción del Barça, aunque su salida del City no es fácil.

Nathan Aké quiere más protagonismo esta temporada y en el City prácticamente no ha jugado de titular. Acumula poco más de 700 minutos ese curso y solo ha sido una vez titular en la Premier. La enorme competencia en el equipo de Pep Guardiola le ha llevado a ser solo una vez titular en la Premier y Aké aspira a más teniendo en cuenta que será titular con Holanda en el próximo Mundial.

El periodista Ekrem Konur confirmó el interés del Barça, pero también desveló que el City solo está dispuesto a darle salida en forma de traspaso o incluyéndole en alguna operación de canje para comprar algún jugador. Esta vía no está contemplada por el Barça, que solo busca una cesión con opción de compra, aunque el objetivo es firmar a un futbolista solo por seis meses.

La opción Aké es la que más encaja en el perfil de jugador que necesita el Barça. Se trata de un central zurdo, que puede jugar en el centro o como lateral, con buena salida de balón y mucha experiencia internacional. Y encima, quiere venir siempre que haya un acuerdo favorable entre los dos clubs. Es una alternativa complicada aunque puede ir ganando enteros a medida que avance el mercado.

La cifras de una hipotética cesión encajan en el límite salarial blaugrana, aunque el Barça está estudiando otras posibilidades. La dirección deportiva entiende que es una buena oportunidad para cazar a algún futbolista joven con progresión y que ya tenga algo de experiencia internacional aunqu deberían cuadrar las cifras a través de un préstamo con opción de compra obligada.

En el Barça no hay urgencias, aunque sí que deberían dar la baja de Christensen en los próximos 15 días para aprovechar la oportunidad de fichar. A partir de aquí se deberá consensuar un candidato y, en cuanto a jugadores experimentados, Aké gana muchísimos enteros.

También es cierto que Aké tiene otras propuestas de la Premier encima de la mesa. Hasta cuatro equipos se han acercado a él y algunos como el West Ham estarían en disposición de pagar traspaso ya que su contrato expira en el 2027 y su precio puede ser asequible. El Barça, por ahora, está bien posicionado y espera.