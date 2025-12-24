El Barça, preparado para formalizar la baja de Christensen y poder fichar

El Barça está preparado para tramitar la baja de larga duración de Andreas Christensen por su lesión de rodilla, que le dejará KO durante más de cuatro meses. Por el momento, no se ha tomado la decisión aunque todo apunta a que los trámites se agilizarán antes de finalizar el año con el objetivo de tener abierta la posibilidad de incorporar a un defensa en la ventana de mercado de enero. El club está analizando opciones y no hay nada decidido, pero la tramitación burocrática de la baja del danés puede indicar que se hará todo lo posible para traer a un relevo de garantías que pueda ayudar en la fase decisiva de la temporada, pero no será fácil.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, está especialmente preocupado por la baja de Christensen. El técnico alemán ya había consensuado con la dirección deportiva que no se iría al mercado a pesar de la anómala situación de Araujo, pero la lesión del danés implica un riesgo importante para el proyecto deportivo. Flick tiene claro que se debe actuar, ya que si se produce otro contratiempo a partir del mes de febrero ya no se podría hacer nada y el equipo quedaría realmente en precario en la zona defensiva. Preocupa especialmente también la situación de los dos laterales, ya que prácticamente no hay sustitutos de los titulares.

Y es que Flick ha tenido que hacer juegos de equilibrios utilizando a Eric Garcia en varias posiciones y colocando a Gerard Martín como central zurdo. Cualquer baja en los laterales sería letal para el equipo.

La dirección deportiva tiene poco margen de maniobra por el límite salarial, pero dando de baja a Christensen sí que se podría utilizar el 80 por ciento de su salario y eso ayudaría a incorporar a algún cedido de calidad. El objetivo es que el defensor que pueda venir tenga un perfil polivalente y pueda jugar como central o lateral. Y si el perfil es zurdo o puede jugar por la izquierda, mucho mejor.

Tanto Deco como Flick están de vacaciones y se han tomado un periodo de reflexión mientras estudien opciones. No se fichará a nadie si no tiene la calidad suficiente para luchar por la titularidad en el Barça y hay perfiles por los que ya se ha preguntado. Además, creen que a medida que avance el mercado puede surgir alguna opción importante. Se está trabajando.