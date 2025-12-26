Disasi, la opción de mercado casi imposible para el Barça

Entre la lista de nombres de posibles candidatos para reforzar la defensa del Barça en el próximo mercado de fichajes, se ha sumado en las últimas horas una opción que, pese a la calidad del futbolista, parece muy difícil que pueda ser viable para el Barça. El periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano asegura que el Barcelona ha recibido la opción de contratar al defensa central del Chelsea Axel Disasi en este mercado de invierno.

Disasi sería una opción para que el Barça pudiera recomponer su nómina de defensas centrales, después de que se produjera la lesión de Andreas Christensen, una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla que dejará al danés en el dique seco bastante meses.

Hansi Flick espera recuperar a Ronald Araujo cuando se reanuden los entrenamientos el 29 de diciembre, pero es obvio que el uruguayo necesitará un tiempo para conseguir el nivel competitivo después de las semanas de uasencia; y cuenta con Pau Cubarsí y el polivalente Eric Garcia. También ha reconvertido al eje de la defensa a Gerard Martín, que habitualmente se desenvuelve como lateral izquierdo.

Pese a todo, en el Barça son conscientes de que cuando llegue la fase decisiva de la temporada pueden seguir echando en falta a un jugador como Iñigo Martínez. El vacío dejó la plantilla el pasado verano y su ausencia en el eje de la defensa se ha notado mucho.

Disasi, alternativa cara

Se han manejado diferentes alternativas como posibles refuerzos para la defensa del Barça, como el central del Bournemouth, Marcos Senesi. Ahora se suma el de Axel Disasi, que puede ser una buena opción desde el punto de vista deportivo pero que plantea un serio problema económico. Disasi es un defensa central muy poderoso físicamente (mide 1,90 m.) y que al mismo tiempo tiene velocidad y buen manejo del balón.

Disasi está abiertamente enfrentado con el técnico del Chelsea, Maresca, que no cuenta con él. Ya en la pasada campaña acabó cedido al Aston Villa en la segunda parte del curso, y en estos momentos sigue sin minutos de juego. Por tanto, la idea de los 'blues' es que el jugador, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, salga traspasado.

El Barça, que todavía está a la espera de conseguir el 'OK' de LaLiga desde la perspectiva del Fair Play Financiero para regresar a la regla del 1:1, difícilmente podría emprender una operación similar, e incluso una cesión, teniendo en cuenta la elevada ficha de Disasi.

A sus 27 años, Disasi podría ser una solución para el eje de la defensa blaugrana a corto y medio plazo, pues en estos momentos solo están disponibles dos centrales puros, los mencionados Cubarsí y Eric. Flick es consciente de que necesita un defensa más para esa demarcación, incluso con la reincorporación del capitán Ronald Araujo que espera estar a disposición a principios de enero.

El derbi contra el Espanyol y la Supercopa de España frente al Athletic Club pondrán a prueba al Barça en el arranque de enero, y de cómo se den esos encuentros podrían acelerarse o no los planes en el mercado de invierno, aunque el Barça, en principio, quiere ser prudente y solo moverá ficha si consigue un refuerzo que se ajuste a las necesidades de Flick pero que, al mismo tiempo, entre dentro del marco económico de la entidad. Bajo esos parámetros se moverá el director deportivo Deco.