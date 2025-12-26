Lewandowski, sobre la petición de no marcar más: "El Barça miraba cada euro"

Una de las historias que destapó en su libro 'Lewandowski. Prawdziwy' (Lewandowski. El Verdadero) el autor polaco Sebastian Staszewski se hizo viral en cuestión de horas. En esta biografía no autorizada del delantero del Barça, el periodista deportivo explica que el Barça, al término de su primera temporada, le pidió que no marcara más goles para así no tener que pagar un bonus pactado con el Bayern de Munich.

Confirmado por varias fuentes de dentro del club (el propio Staszewski nos dijo a SPORT que Laporta no estaba presente en esa reunión con el ariete), en la entrevista para el canal de Youtube de Bogdan Rymanowski Lewy hizo referencia a esa extraña petición, algo con lo que no se había encontrado nunca antes.

LA EXPLICACIÓN DE LEWY

"Hay cosas de las que no quiero hablar. Respeto mucho al FC Barcelona y a la gente que trabaja allí. Era consciente de la situación del club. Había muchas otras situaciones que debían resolverse por el bien del club. En resumen, se trataba de una prima, y se sabe que en aquel momento el FC Barcelona miraba cada euro, y no era poca cosa, y para mí tampoco cambió nada. No tengo ningún problema con eso, pero se me quedó grabado en la cabeza y me pregunté si marcar un gol o no", explica el polaco.

Robert Lewandowski durante un entrenamiento / EFE

Otro de las cosas un tanto 'estrambóticas' con las que se topó el '9' llegaron cuando se incorporó en la gira por Estados Unidos en el verano de 2022. "Cuando estaba en Florida estaba muy sorprendido de que no hubieran diferentes tipos de carne y pescado. Lo preguntó y le dijeron que había que ahorrar. No fue una mala reacción, solo que estaba sorprendido. Él pide mucho, también en la selección. Notaba cuando una sopa no estaba hecha con ingredientes de calidad. Es un loco sobre eso. Es introvertido, así que no es el tipo de persona que gritará. Sí que se queja. Siempre ha sido así", nos contaba Staszewski.

UN POLACO MÁS EN CATALUNYA

Lewy explica una de las cosas que más le sorprendió cuando llegó a Barcelona: "A los catalanes los llaman polacos. Siempre digo que soy polaco, y soy como un polaco de Barcelona. Y es tan gracioso que cuando llegué a Barcelona, ni siquiera me di cuenta de lo importante que es el catalán para los catalanes de Barcelona. Esperaba que fuera un poco como el bávaro en Múnich, como el silesio en Polonia. Lo hay, pero cada vez se olvida más. Pero en Barcelona, en todos los colegios, sean públicos o privados, la enseñanza obligatoria en catalán es de dos horas".