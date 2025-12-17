Mensaje de Hamza Abdelkarim al Al Ahly: quiere fichar por el Barça

Hamza Abdelkarim ha movido ficha. Según publica el medio egipcio Youm7 (16/12/2025), el delantero del Al Ahly habría trasladado a la cúpula del club un mensaje claro tras conocerse el interés del FC Barcelona: quiere que le faciliten la salida en el mercado de enero para dar el salto a Europa y aterrizar en el Barça, la oferta que más le convence ya que tiene claro que puede forjarse una carrera en la elite en el Camp Nou.

El diario asegura —citando fuentes internas del Al Ahly— que el futbolista considera que se trata de una oportunidad “difícil de repetir” y que por ello presiona para que la entidad no ponga trabas a la operación. Incluso habría pedido que el club acepte su marcha aunque la propuesta no resulte especialmente atractiva desde el punto de vista económico, un punto delicado tratándose de un canterano con proyección.

En Egipto se vincula el movimiento al plan del Barça de reforzar su estructura de futuro y, en especial, al contexto del Barça Atlètic, condicionado por las lesiones y la falta de un ‘9’ fijo. En esa línea, Youm7 sostiene que Abdelkarim maneja otras opciones en Europa como el Bayern o el Olympique de Lyon, pero que su prioridad sería el Barcelona por el escaparate deportivo y el proyecto formativo.

Por ahora no hay confirmación oficial ni del Al Ahly sobre las negociaciones, aunque sí sobre el interés oficial del Barça por una cesión con opción de compra a finales de temporada. El futbolista sí habría dado el OK a un contrato de tres temporadas y media con el club blaugrana. La operación, si avanza, dependerá de la negociación entre entidades y de los tiempos de un mercado invernal siempre corto y complejo. En el Barça, de momento, silencio, pero la opción ya está sobre la mesa.