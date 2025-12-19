El Al-Ahly rechaza la primera oferta del Barça por Hamza Abdelkarim

Las negociaciones entre el FC Barcelona y el Al-Ahly siguen su camino, pero las exigencias del club egipcio para cerrar la cesión de Hamza Abdelkarim son más altas. Tanto es así, que han rechazado la primera oferta de los blaugranas esperando poder recibir más dinero por el joven delantero.

Ambos clubes parecen estar destinados a entenderse, puesto que el futbolista no quiere dejar escapar este tren y ya está apretando a su club para que acepte la oferta del Barça. Sin embargo, el Al-Ahly, conocedor del potencial de su jugador, quiere sacar la mayor tajada posible. El problema radica ahora en la cifra que se estipulará para la opción de compra y los bonus que se incluirán.

Los blaugranas presentaron una oferta de cesión simple con una opción de compra de 5 millones de euros, incluyendo bonus por rendimiento y goles. El Al-Ahly la ha rechazado, esperando aumentar el valor de el precio de traspaso definitivo, ajustar el calendario de pagos, negociar cláusulas relacionadas con el rendimiento y asegurar un porcentaje de una futura venta, según informa el medio egipcio 'Filgoal'.

Así pues, el Barça deberá subir su apuesta -sobre todo en el pago fijo- para poder cerrar la operación y reforzar la delantera del Barça Atlètic. Al futbolista, además, se le habría prometido realizar la próxima pretemporada a las órdenes de Flick en el caso de que se abone la opción de compra.

Por el momento todo está bien encauzado y el Barça espera cerrar la negociación antes de final de año con el objetivo de incorporación inmediata. Hamza cumple los 18 años el 1 de enero por lo que podría viajar de forma inmediata a Barcelona.