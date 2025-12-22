El Barça, a la espera de alcanzar la regla 1:1 para poder fichar

El Barça sigue como un tiro, y, tras derrotar al Joventut en el derbi catalán por 90-80, la racha de victorias consecutivas se ha alargado hasta las nueve, combinando Euroliga y Liga Endesa.

Ante los verdinegros, el conjunto de Xavi Pascual se apuntó una victoria de mucho mérito ante un rival directo para poder ser cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, y más con dos bajas muy sensibles como son el '3' y el '4' titulares para el técnico de Gavà, Will Clyburn y Tornike Shengelia.

Will Clyburn y Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Lesiones de peso en el Barça

Mientras que el ala-pívot georgiano sigue trabajando a diario para superar sus problemas de pubalgia, el alero estadounidense se mantendrá mes y medio en el dique seco, después de que el club informase de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda producida en el partido de Euroliga ante Baskonia, que el Barça se llevó en la tercera prórroga por un histórico 134-124.

Pascual y sus jugadores siguen respondiendo a las adversidades con victorias, y la buena dinámica les ha permitido escalar hasta la parte alta de la clasificación en Euroliga, con el mejor balance de victorias y derrotas de la competición junto al Hapoel Tel Aviv (12-5). Ahora bien, las numerosas bajas que viene sufriendo el equipo en los últimos tiempos no han afectado a la racha de triunfos, pero lo que está claro es que Pascual tampoco puede hacer milagros ante el calado de algunas ausencias. Sin ir más lejos, este martes, el cuadro catalán visitará Estambul (18:45h CET) para medirse al vigente campeón de Europa, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

Xavi Pascual, en el partido de Liga Endesa ante el Joventut / ACB Photo - Víctor Salgado

La rumorología de posibles fichajes no ha cesado en los últimos días, sonando con mucho peso la opción del gabonés Chris Silva para reforzar el juego interior del equipo. Desde Grecia apuntan a que el Barça estaría en la 'pole' para hacerse con los servicios del pívot del AEK Atenas, pero a día de hoy, acudir al mercado sigue siendo misión imposible.

¿Acudirá el Barça al mercado de fichajes para reforzarse?

'SPORT' pudo saber que el Barça sigue atado de manos para poder cerrar algún fichaje. La sección azulgrana depende de la situación económica global del club, y por el momento, todavía no se cumple con la regla del 1:1. De cumplirse, la situación se desencallaría, y la secretaría técnica le podría dotar de más perfiles a Pascual, pero a día de hoy, la situación sigue sin novedades. Sigue sin haber una fecha establecida para que el Barça alcance la regla del 1:1, aunque el club sigue esforzándose para lograrla cuanto antes.

Will Clyburn se retiró del partido ante Baskonia / Dani Barbeito

Además, el club azulgrana ya ha tenido que tocar ese aval de siete millones de euros aprobado el pasado verano tras haber excedido el gasto previsto la pasada campaña, para poder incluir la operación de la llegada de Xavi Pascual al banquillo del equipo.

Por lo tanto, el Barça sigue atento al mercado, buscando perfiles que puedan apuntalar el actual 'roster'. Hay condicionantes, como contar actualmente con tres jugadores extracomunitarios en nómina como son Myles Cale, Miles Norris y el propio Clyburn. Pero, por el momento, tocará seguir estirando la rotación actual del primer equipo, más la ayuda que puedan ofrecer perfiles de la base como Sayon Keita, Nikola Kusturica o Daniel González.