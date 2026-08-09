Agradable 'sorpresa' con Anthony Gordon en la Ciutat Esportiva

Agradable 'sorpresa' este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A pesar de que Hansi Flick canceló a última hora el entrenamiento de recuperación tras el triangular contra el Udinese y el Nottingham Forest, Anthony Gordon ha acudido a las instalaciones del club para empezar a ejercitarse e iniciar la temporada 2026/27 a su mejor nivel. Primer día en la oficina para el internacional inglés.

Gordon estaba citado este lunes 10 de agosto para unirse a la disciplina del equipo de Hansi Flick, pero ha recortado ligeramente sus vacaciones y se ha puesto manos a la obra este domingo. Llevaba días ejercitándose por su cuenta tras finalizar el Mundial en tercera posición con Inglaterra y ha adelantado su vuelta a los entrenamientos. Tiene muchas ganas de empezar con buen pie su etapa en el Spotify Camp Nou.

Deco ha hecho una importante inversión este verano para obtener los servicios de Gordon y el extremo demostró en el Mundial que puede ser un futbolista interesantísimo para el proyecto de Flick. Anthony llega con más de 200 partidos de experiencia al máximo nivel entre la Premier League y la Champions y, aunque los minutos serán muy 'caros' en el Barça este año, llega con la voluntad de marcar diferencias.

Joan Garcia y Eric Garcia, las otras novedades

También han adelantado su regreso a los entrenamientos los internacionales españoles Joan Garcia y Eric Garcia. El portero y el defensa tenían vacaciones hasta el próximo miércoles 12 de agosto, pero también se han dejado ver este domingo en la Ciutat Esportiva y han realizado trabajo individual. "Pasando calor, pero bien. Buenas sensaciones, tenía ganas de volver y estar a tope, ya queda poco", ha declarado el arquero a los medios del club catalán.

"Los tres futbolistas se han ejercitado en una sesión individual junto a Gavi. La jornada ha combinado trabajo de gimnasio y un circuito físico sobre el césped con balón", ha informado la entidad culé a través de su página web. La plantilla del Barça desea que empiece la 'fiesta' y lo sigue demostrando con estos gestos de los jugadores.

Gordon y Eric Garcia, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FC Barcelona

Este lunes arrancará la quinta semana de pretemporada del conjunto dirigido por Hansi Flick. La previsión es que el miércoles y el jueves se efectúen dobles sesiones de entrenamiento con la vista puesta en el amistoso de Basilea, el penúltimo test antes del inicio de la competición oficial, previsto para el domingo 23 de agosto contra el Elche en el Martínez Valero.

Segunda 'criba' de Flick

El regreso de los internacionales del Barça que más lejos llegaron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá provocará que varios de los canteranos que se han ejercitado durante el último mes a las órdenes de Flick se incorporen a la dinámica del filial. El inicio de la campaña 2026/27 está cada vez más cerca y las oportunidades para las jóvenes promesas solo se podrán destinar a los 'escogidos' por el teutón.

Gistau, Diarra y Álex González fueron los primeros en unirse al grupo de Juliano Belletti antes del triangular en Udine.