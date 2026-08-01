Gordon, el origen del derrumbe del Newcastle

Anthony Gordon fue la piedra que provocó el derrumbe del Newcastle. Su salida rumbo al Barcelona no fue una venta más ni una simple operación que se cerró por 70 millones de euros fijos más 10 en variables. Fue el momento exacto en el que el proyecto de las ‘urracas’ comenzó a desmoronarse.

El Barça anunció la llegada de Anthony Gordon el 29 de mayo. Poco más de dos meses después, en St. James’ Park hay mucha preocupación. El extremo inglés era uno de los futbolistas más importantes para Eddie Howe, una de las caras visibles del proyecto y uno de los jugadores llamados a liderar la era post-Isak, quien fichó por el Liverpool el pasado verano a cambio de casi 150 millones de euros. No obstante, su baja, a día de hoy, es el menor de los problemas del Newcastle.

Rafa Yuste, Anthony Gordon y Joan Laporta / FCB

La operación relámpago de Deco en tierras británicas desató un efecto dominó que arrastró, poco tiempo después, a Sandro Tonali, otra de las piezas angulares del equipo y una de las claves del centro del campo. El centrocampista italiano terminó fichando por el Tottenham a cambio de 108 millones de euros, reforzando así a uno de los competidores directos del equipo en la Premier League.

Tonali, nuevo jugador del Tottenham / 'X'

Tonali era mucho más que un organizador. Su capacidad para recuperar balones y controlar el ritmo de los partidos lo convertía en una pieza difícil de reemplazar. Pues bien, todo apunta a que no será la única baja capital en el centro del campo. Según varias fuentes, Bruno Guimarães, su compañero en la sala de máquinas, se marchará al Arsenal a cambio de 90 millones de euros.

Bruno Guimaraes, capitán del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El brasileño representa el perfil ‘box to box’ del centro del campo de las ‘urracas’. Con llegada, buen disparo y piernas para abarcar todo el campo, el capitán considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo desafío y valora la posibilidad de competir por la Premier League y la Champions League con el conjunto ‘gunner’. Sin duda, otra pieza muy difícil de reemplazar en el esquema de un Eddie Howe que, visto el panorama, también ha decidido abandonar el barco.

Howe no puede más

El técnico inglés, ante esta tesitura, dimitió. "Creo que lo mejor para mí es marcharme y tomarme un descanso", señaló. En apenas unos meses, se habría quedado sin Gordon, Tonali y Bruno Guimarães. Tres futbolistas que sostenían buena parte del sistema y representaban la ambición del club dentro y fuera del terreno de juego. Así es complicado trabajar.

Eddie Howe, en el Spotify Camp Nou / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Es cierto que, solo con las ventas de Gordon y Tonali, el club inglés ingresó casi 190 millones de euros. Si sumamos los 90 ‘kilos’ de Bruno, la cifra ascendería hasta los 280 millones de euros, aproximadamente. Pero tener dinero no significa poder mantener el nivel del equipo. El mercado está cada vez más inflado y es difícil encontrar, en un mismo verano, tres piezas capaces de rendir al mismo nivel que las estrellas que se han marchado. La directiva ya lo comprobó tras la venta de Isak al Liverpool.

280 millones de euros para gastar

Pero aquí tampoco acaban los problemas del Newcastle. El club ha comenzado a incorporar talento de futuro con futbolistas como Bazoumana Touré, Sean Steur, Ewen Jaouen y Aladji Bamba. Ninguna de las cuatro incorporaciones supera los 20 años. Son operaciones interesantes a medio y largo plazo, pero ninguna garantiza una respuesta inmediata. Y eso es precisamente lo que necesitan las ‘urracas’.

El gran deseo para comenzar a recomponer el ataque era Johan Manzambi, sensación del Mundial con Suiza por su potencia, polivalencia y calidad. Sin embargo, el jugador del Friburgo eligió el Aston Villa de Unai Emery para desembarcar en la Premier League. El ‘Plan B’ es Antonio Nusa, pero está vinculado al Tottenham. Otro ‘robo’ demostraría que el proyecto no resulta lo suficientemente atractivo. Mientras tanto, Abde Ezzalzouli sigue orbitando cerca de St. James’ Park.

A todo este cóctel de problemas se suma la necesidad de encontrar un nuevo arquitecto que, hasta la fecha, no ha podido contribuir a la confección de la plantilla. Según Fabrizio Romano, el club inglés tiene un acuerdo verbal con Matthias Jaissle. Gordon fue, sin duda, el origen de un desmoronamiento importante.