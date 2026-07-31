La 'mili' de Anthony Gordon en Preston

El FC Barcelona sigue preparando la nueva temporada en las instalaciones de St George's Park (Inglaterra). En este complejo deportivo, los pupilos de Hansi Flick se verán las caras el lunes 3 de agosto contra el Preston North End, de la Championship, equipo en el que estuvo cedido Anthony Gordon durante seis meses, antes de consolidarse en la Premier con el Everton y, posteriormente, con el Newcastle.

El nuevo jugador del Barça, que se incorporará más tarde a la pretemporada tras participar en el Mundial, decidió emprender su primera aventura fuera de Liverpool en febrero de 2021. Canterano del Everton desde los once años, Gordon salió en el mercado invernal de la temporada 2020/21 rumbo al Preston, en una decisión conjunta entre el futbolista y Carlo Ancelotti, entrenador de los 'Toffees' en aquella época. "Carlo influyó en mi decisión de venir a Preston y adquirir más experiencia", explicó el internacional inglés.

"Es innegable que no ha funcionado"

Sin embargo, la cesión no funcionó. Durante su estancia en Preston se produjo un cambio de entrenador y de formación que relegó a Gordon al banquillo. El jugador de 25 años tan solo disputó once partidos, cinco de ellos como titular. Además, no participó ni un minuto en los últimos cinco compromisos ligueros del conjunto británico.

"Anthony quería causar impacto en Deepdale y tener la oportunidad de demostrar de qué es capaz, pero es innegable que no ha funcionado", apuntó una fuente cercana al futbolista a 'The Athletic'. Pese a la evidente decepción, Gordon extrajo una lección que, a la postre, le sirvió para triunfar en la Premier League. "Ha sido una experiencia aleccionadora. No es que necesitara serlo, porque es todo lo contrario a una figura mediática, pero ha tenido tiempo para pensar y trabajar duro en su juego lejos de los focos", apuntó la misma fuente.

Anthony Gordon, en su etapa en el Preston North End / @pnefc

Tras su breve e infructuoso paso por Preston, el jugador del Barça regresó a los entrenos con el Everton, ya en el curso 2021/22. Rafa Benítez había adquirido los mandos en detrimento de Ancelotti y quería analizar a Gordon antes de tomar una decisión con su futuro. "Cuando llegamos allí, no nos explicábamos cómo el club quería volver a cederlo. Nosotros le decíamos: Rafa, es el mejor de la pretemporada. No se puede ir. Y nos hizo caso", desveló Antonio Gómez, exsegundo entrenador del Everton, en exclusiva para SPORT.

A partir de ahí, su carrera creció meteóricamente. Pese al mal año de los 'Toffees', el extremo participó en 40 encuentros y se ganó un puesto en el once titular. Tras eso, Newcastle, Barcelona y la selección inglesa, con la que ya ha jugado una Copa del Mundo. Una trayectoria en constante evolución que arrancó en Preston.