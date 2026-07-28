Flick ya tiene sus dos aviones: los registros de velocidad que han roto Gordon y Adeyemi

Gordon llegó primero. El acuerdo con el Newcastle se anunció el 29 de mayo por las próximas cinco temporadas, con una cifra próxima a los 80 millones: 70 fijos más 10 en variables, una de las incorporaciones más caras del verano en Europa. Es la apuesta fuerte del club en la banda izquierda y la inversión más comprometida del mercado azulgrana en un jugador de 25 años.

El caso de Adeyemi es el opuesto: una oportunidad de calendario. Al alemán le quedaba un año de contrato en Dortmund, y eso permitió a Laporta y Deco cerrarlo muy por debajo de su valor de mercado. La operación se ha firmado por 22 millones fijos más siete en variables, con un porcentaje de futura plusvalía reservado para el club alemán. Contrato, como el inglés, hasta junio de 2031. El aval definitivo lo puso el entrenador. Flick fue quien hizo debutar a Adeyemi con la selección absoluta alemana a los 19 años, y el club ha subrayado ese reencuentro. El extremo llega además descansado: Nagelsmann no lo convocó para la fase final del Mundial pese a haber tenido peso en la clasificación

UNOS FICHAJES QUE ROMPEN CUENTAKILÓMETROS

Con la llegada de los extremos están corriendo varias cifras de cuanto correno ambos y es que aunque no son datos de reciente actualidad si que son ciertos. En su informe de febrero de 2026, el CIES Football Observatory situó a Gordon al frente del apartado de extremos e interiores de la Champions con 37,9 km/h, por delante de Hakimi entre laterales (36,4) y de Mbappé entre delanteros centro (35,7). Era la marca más alta entre los futbolistas que seguían vivos en aquella fase del torneo, un matiz que casi siempre desaparece cuando el dato circula por redes.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Lo de Adeyemi tiene más años encima y merece el mismo cuidado. El 4 de febrero de 2023, en un Dortmund-Freiburg, fue cronometrado en 36,7 km/h: el registro más alto de la Bundesliga desde que la liga empezó a medir estos valores en 2011. Aquel dato era exacto entonces y la propia liga lo certificó. Desde ahí, sin embargo, el listón se ha movido varias veces: en marzo de 2025, Jean-Mattéo Bahoya rompió la barrera de los 37 km/h y nombres como Openda, Conteh, Holtmann o Burke se colocaron por delante de aquella marca de 2023. Traducción para el Barça: Adeyemi es y ha sido siempre uno de los diez futbolistas más veloces medidos en Alemania. Nada más, y nada menos.

El delantero alemán Karim Adeyemi en foto de archivo de RONALD WITTEK EFE/EPA / RONALD WITTEK / EFE

Adeyemi juega habitualmente a pierna cambiada como extremo derecho y aparece, a priori, como el recambio natural de Lamine en esa banda, con la ventaja añadida de que el club destaca su capacidad para adaptarse a las dos bandas y también a la posición de delantero centro. Gordon, zurdo de perfil más físico, cubre la izquierda y aporta un rasgo que Flick valora tanto como el desborde: la presión adelantada y el trabajo sin balón, señas de identidad del inglés en los últimos años.

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Con una línea defensiva tan adelantada como la del Barça, la velocidad no es solo un arma ofensiva: es un seguro. Y si el club acaba encontrando al nueve que busca, el ataque de Flick pasará de depender de dos futbolistas a poder atacar por dentro, por fuera y a la espalda. Ese, y no el cronómetro, es el fichaje real.