Gordon, listo para incorporarse al Barça

Anthony Gordon ya cuenta los días para convertirse definitivamente en uno más dentro del vestuario del FC Barcelona. El extremo inglés ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece entrenándose durante sus vacaciones con un detalle que no ha pasado desapercibido entre el barcelonismo: una camiseta vintage del Barça.

El gesto llega cuando el flamante fichaje blaugrana entra ya en la recta final de su periodo de descanso tras disputar el Mundial 2026 con Inglaterra, donde terminó en tercera posición. Todo apunta a que su incorporación a la disciplina blaugrana se producirá la próxima semana. La previsión del club es que se incorpore entre el lunes 10 y, como muy tarde, el miércoles 12 de agosto.

La historia de Anthony Gordon / Instagram

Vacaciones, pero sin perder el ritmo

Lejos de desconectar completamente, Gordon continúa trabajando físicamente para llegar en las mejores condiciones posibles a su estreno bajo las órdenes de Hansi Flick. La publicación en redes sociales confirma que el futbolista mantiene la preparación mientras espera el momento de incorporarse al grupo.

No es la primera vez que el inglés deja señales de su implicación con el nuevo proyecto. Apenas unos días después de finalizar el Mundial ya fue visto paseando por Barcelona junto a su pareja, aprovechando sus vacaciones para instalarse en la ciudad, realizar diferentes gestiones personales y dejar preparado su nuevo hogar antes del inicio de la temporada.

Un fichaje muy esperado por Flick

El Barça realizó una importante apuesta económica, que puede llegar a los 80 millones de euros, para incorporar al extremo procedente del Newcastle, convencido de que su velocidad, intensidad y capacidad para romper líneas encajan perfectamente en la idea de juego de Hansi Flick. Precisamente el técnico alemán fue uno de los principales impulsores de su fichaje, ya que considera que Gordon puede aportar profundidad, presión alta y desequilibrio desde cualquiera de los puestos de ataque.

Aunque el inglés no participó en la concentración del Barça en Inglaterra, su incorporación ya tiene fecha marcada en rojo. Si se cumplen los plazos previstos, comenzará a entrenarse con sus nuevos compañeros la próxima semana y dispondrá de varios días para ponerse al ritmo del grupo antes del inicio oficial de la temporada. Todo apunta a que su debut con la camiseta blaugrana podría producirse en el Trofeu Joan Gamper, previsto para el próximo 19 de agosto, donde el barcelonismo espera empezar a disfrutar de uno de los fichajes más ilusionantes del verano.