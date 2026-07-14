Anunciados los horarios de los tres primeros partidos del Barça en la Liga

El FC Barcelona ya sabe cuándo empezará su defensa del título de Liga. El de Hansi Flick, con muchos representantes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, será uno de los equipos que disputarán la primera jornada de la competición doméstica entre la segunda y la tercera para tener más descanso, por lo que debutará visitando al Elche CF en el Estadio Martínez Valero el domingo 23 de agosto a las 21.30 horas.

El conjunto blaugrana recibirá al Athletic Club en el Spotify Camp Nou el jueves 27 de agosto a las 21.00 horas, en el compromiso 'aplazado' de la primera jornada, y cuatro días después, el lunes 31 de agosto a las 21.30 horas, se enfrentará al Rayo Vallecano, también en el Estadi. Aunque los culés tendrán más tiempo de margen para iniciar la competición, se pondrán en marcha con tres encuentros en ocho días. Cosas del fútbol moderno.

El Barça debía disputar la primera jornada en casa después de tres años empezando la Liga a domicilio con motivo de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou y adecuación del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, pero la decisión de la entidad presidida por Javier Tebas de dar más descanso a los clubes con futbolistas en las semifinales del Mundial ha provocado que, nuevamente, los barcelonistas arranquen el curso lejos de su estadio.

De la primera jornada también se disputarán entre la segunda y la tercera cita del campeonato el Valencia-Real Betis (martes 25 de agosto a las 21.00 horas) y el Real Madrid-Real Sociedad (miércoles 26 de agosto a las 21.00 horas). La Liga dará el pistoletazo de salida con un Deportivo Alavés-Getafe el sábado 15 de agosto a las 19.30 horas.

El Real Madrid, por su parte, disputará su primer partido oficial con José Mourinho en el banquillo en la segunda etapa del técnico portugués el sábado 22 de agosto contra el RCD Espanyol en Cornellà-El Prat. Tras recibir entre semana, como decíamos, a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, el domingo 30 de agosto a las 17.00 horas se enfrentará (también en casa) a un recién ascendido, el Málaga.