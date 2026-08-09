Cambio de planes de Flick tras el triangular de Udine

Si algo ha demostrado Hansi Flick desde su llegada al banquillo del FC Barcelona es que es un entrenador con las ideas firmes y claras, pero también que es capaz de amoldarse y dar su brazo a torcer cuando la situación lo requiere. La gestión del vestuario blaugrana por parte del teutón ha sido impecable en los últimos años. Ha entendido a la perfección cuándo tocaba realizar un toque de atención públicamente, pero también cuándo debía tener un gesto con la plantilla.

Después del triangular de Udine, en el que su equipo finalizó en segunda posición tras vencer al Nottingham Forest y perder frente al Udinese, Flick reconoció que no estaba "muy contento" con el entrenamiento del viernes, pero que "en los partidos de hoy el rendimiento ha sido mucho mejor". "No dimos lo mejor por parte nuestra, pero es normal porque estamos entrenando muy duro. Tenemos muchos jugadores jóvenes y cada uno está a un nivel diferente", añadió.

Cuando la expedición culé aterrizó en Barcelona, el club comunicó que el entrenamiento previsto para este domingo a las 10.30 horas no se celebraría y que la próxima sesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tendría lugar el lunes. Hansi dio un poco de tregua a los futbolistas para finalizar la cuarta semana de pretemporada en un cambio de planes de última hora muy habitual en cualquier proceso de preparación de una campaña.

La gestión de cargas es muy importante a lo largo de toda la temporada, pero sobre todo en estos momentos. La primera jornada de Liga está a la vuelta de la esquina y el cuerpo técnico de Flick quiere evitar cualquier contratiempo físico. La prevención es una de las cuestiones más relevantes a la hora de rehuir los problemas musculares.

Segunda 'criba' y llegada de los internacionales

Esta semana, los internacionales del Barça que más lejos llegaron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se incorporarán a la disciplina blaugrana. Este lunes 10 de agosto deberían aparecer por las instalaciones culés Anthony Gordon y Jules Koundé, mientras que los futbolistas españoles están citados para el miércoles 12, pero se espera que alguno de ellos, como hizo Gavi, recorte sus vacaciones.

El regreso a la actividad de estos futbolistas provocará que varios jóvenes que en el último mes han estado en dinámica de primer equipo sigan los pasos de Gistau, Diarra y Álex González y se incorporen al grupo de Juliano Belletti. Se espera una segunda 'criba' de Flick bastante importante.