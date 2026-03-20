Zalgiris rompe la racha del Madrid con los 'blaugranas' Francisco y Wright como figuras

El Zalgiris Kaunas puso fin a la racha del Madrid de cuatro victorias consecutivas en la Euroliga, al imponerse a los blancos en un final apretado (87-85) y con el protagonismo de dos jugadores que suenan para el Barça de cara a la próxima temporada, el base Sylvain Francisco (20 puntos) y el pívot Wright (16). El doble doble de Tavares (12 y 10) y los 18 puntos de Hezonja, no fueron suficiente para el Madrid.

ZAL-MAD Euroliga ZAL 87 85 MAD Alineaciones Zalgiris Kaunas, 87 (25+28+15+19): Francisco (20), Williams-Goss (11), Tubelis (8), Butkevicius (7), Wright (16)- cinco inicial-, Brazdeikis (4), Giedraitis (2), Sleva (6), Birutis (8), Ulanovas (5). Real Madrid, 85 (29+26+14+13): Campazzo (7), Abalde (0), Okeke (8), Hezonja (18), Tavares (12)- cinco inicial-, Lyles (10), Maledon (11), Deck (7), Garuba (4), Llull (6), Feliz (2).

Ambos conjuntos arrancaron con defensas intensas, y con Okeke (8) como protagonista en el Madrid (7-10). Scariolo decidió poner a Hezonja en la defensa sobre Sylvain Francisco, el hombre más peligroso de los locales, en un buen inicio de los blancos, con triple de Campazzo (10-13).

Francisco empezaba a carburar desde el triple, aunque la peor noticia era la segunda falta del ‘blaugrana’ Moses Wright, que se iba al banquillo, en un mal inicio con 1 de 4 en sus tiros al aro. Hezonja también despertaba en ataque (11) y el Madrid se mantenía en control frenando el ímpetu inicial de Zalgiris (17-22). Tavares intimidaba en la zona, obligando a los lituanos a buscar acciones desde el perímetro.

Maledon, en una acción en la primera mitad ante el Zalgiris / R.MADRID

Con el caboverdiano en el banco, Zalgiris trataba de aprovecharlo con muchos cambios de Maciulis para dar ritmo al duelo. Aunque el Madrid seguía en control con Deck, desde el triple y máxima blanca (19-27).Buena reacción de Zalgiris que reducía la renta al final del primer cuarto (25-29) en un partido de mucha anotación.

Los triples, protagonistas

Dos triples consecutivos de Zalgiris le daban la vuelta al marcador ante el delirio del Zalgirio Arena (31-29) y con Francisco (13) tomando el control a pesar de la respuesta blanca (35-36). Tavares volvía al partido y Llull hacía la primera aparición, que resultaría clave a poco del descanso.

Sylvain Francisco fue el mejor del Zalgiris al descanso, aunque el Madrid acababa por delante / ZALGIRIS

Zalgiris atacaba con fluidez y lograba su máxima tras triple de Francisco (43-38) y el Madrid buscaba a Tavares, que sacaba faltas dentro de la zona, para añadir puntos desde el tiro libre (43-40).

El control era de los lituanos (8 de 12 en triples), aunque el Madrid se mantenía cerca y cargando de faltas a los interiores con Tavares protagonista (51-49). Aunque dos mandarinas consecutivas de Llull en los segundos finales le daban al Madrid ventaja al descanso en un duelo intenso y anotador (53-55).

Buen arranque blanco

El Madrid arrancaba con más acierto (57-61) aunque Wright parecía despertar, con Francisco un poco más apagado con la defensa de Abalde. Buena respuesta local que lograba igualar la contienda (61-61). A Tavares le señalaban una falta antideportiva, cansado de recibir golpes bajo el aro, aunque seguía sumando en el tiro libre (61-63).

Para los lituanos, Sleva era el hombre que desatascaba el ataque local con un nuevo triple (66-63) y Scariolo le daba de nuevo minutos a Llull para aligerar el ataque blanco, que encontraba a Lyles, también desde larga distancia (68-67). Un nuevo acierto de Maledon desde el triple, le permitía cerrar el cuarto, de nuevo por delante (68-72). La 'desaparición' de Francisco facilitaba el trabajo del conjunto de Scariolo.

Campazzo, en una acción del encuentro ante Zalgiris / MAD

Zalgiris encontraba más vías de anotación y el Madrid sufría en defensa ante Wright, más efectivo en el cuarto final y con Tavares en el banquillo (79-78). Aunque Scariolo no esperó mucho más para meter de nuevo al caboverdiano, determinante todo el encuentro. En los minutos clave aparecía Hezonja desde el triple (79-83).

Wright rompía el aro, y el partido se apretaba de nuevo tras rápida contra de Zalgiris (83-83). El partido se iba a decidir en los segundos finales.Wright volvió a morder el aro del Madrid para poner por delante a los locales (85-83). Maledon igualaba desde el tiro libre a 59 segundos del final. A tres segundos del final, Francisco sacaba dos tiros libres, que podía decidir el duelo. Anotaba los dos, y el Madrid se la jugaba en la última acción tras tiempo muerto de Scariolo.

Hezonja fallaba el triple a la desesperada, y la victoria se quedó en casa (87-85), poniendo fin a la racha de cuatro victorias consecutivas del Madrid, y con los dos 'blaugranas' Wright y Francisco, como protagonistas.