Moses Wright juega su 'primer Clásico' contra el Madrid de Scariolo

Zalgiris y Real Madrid se ven las caras en la jornada 32 de Euroliga. Un duelo que enfrenta a dos equipos de la parte alta de la clasificación, que tienen el objetivo de clasificarse directamente para los playoffs. Los lituanos encadenan dos derrotas consecutivas en la máxima competición europea y buscarán en casa reencontrarse con el triunfo ante el coloso blanco.

En el caso del Madrid, los de Scariolo están en el mejor momento de la temporada. Diez victorias en los últimos once partidos demuestran que el equipo va como un tiro. La buena racha ha permitido que se sitúen en la tercera plaza de la tabla, amenazando la segunda de Olympiacos con el mismo balance. Mucho tendría que cambiar todo para que no estuvieran en playoffs.

Sylvain Francisco, jugador del Zalgiris Kaunas / Euroleague

"Entramos en el tramo final de la fase regular y nos toca una salida de las peores. El Zalgiris es un gran equipo y ha ganado a casi todos los equipos de arriba en su cancha. Su factor pista es determinante. La situación es especial porque juegan muy bien al baloncesto y tienen un equipo con mucha eficacia, con muchos jugadores peligrosos. Son el mejor en el tiro de tres puntos y el segundo mejor en el rating ofensivo. Datos a estas alturas extremadamente significativos", analizaba Scariolo en rueda de prensa.

Precisamente, en Zalgiris hay varios jugadores que están en el radar del Barça. El mejor posicionado es Moses Wright, al que algunos ya dan por hecho como nuevo jugador blaugrana, aunque todavía no hay nada cerrado. El estadounidense, un portento en la zona, será una de las principales amenazas para los blancos.

Moses Wright está firmando una campaña sensacional en Zalgiris / Zalgiris

Aun así, la estrella del equipo lituano está más que clara: Sylvain Francisco. El otro jugador que suena para incorporarse al Barça es uno de los más 'letales' de la Euroliga. El francés está haciendo la mejor temporada de su carrera en cuanto a números: 17 puntos, 6,4 asistencias y 3,1 asistencias por encuentro. Un peligro constante sobre todo en ataque.

Scariolo bendice el posible fichaje del Barça

"Tienen gente grande muy buena, Moses Wright está haciendo un temporadón. Cuentan con aleros muy buenos, con grandes manejadores. Es un equipo muy, muy bien construido y que juega muy bien al baloncesto. No tiene puntos débiles, no ves una posición que puedas definir como floja, diversifica su amenaza", prosiguió el entrenador blanco.

En el partido de ida, en el Movistar Arena, el Real Madrid se impuso por tan solo un punto a los lituanos (100-99). Un ejemplo de lo difícil que ponen las cosas los locales, que se crecen junto a su afición. El último partido que perdió el equipo de Scariolo en Euroliga fue hace más de un mes, concretamente en la pista del Dubai Basketball. Ha cambiado mucho todo desde aquello.