Dura competencia para el Barça por Sylvain Francisco: "Panathinaikos y Olympiacos me quieren"

Hace un mes, el nombre de Sylvain Francisco saltó a la palestra como uno de los posibles fichajes del Barça de cara a la próxima temporada. El director de juego francés, de 28 años, está brillando en Kaunas y es uno de los grandes líderes del Zalgiris.

El exjugador del Baxi Manresa está promediando 17 puntos y 6,4 asistencias por partido en Euroliga. Números que no esconden la condición de estrella del base, que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva.

Un perfil que el Barça no tiene en nómina

A nivel contractual, Francisco todavía tiene un año más de contrato con Zalgiris, pero tiene una cláusula para poder abandonar Lituania el próximo verano. Desde Italia apuntaron a que el Barça tenía sobre la mesa su nombre, en una operación que encajaría a la perfección para dotar al equipo de un perfil de '1' del que no dispone actualmente Xavi Pascual.

Sylvain Francisco, jugador del Zalgiris Kaunas / Euroleague

Pero Francisco no tardó en desmentir los rumores que le situaban en Barcelona la próxima campaña. Lo hizo a través de sus redes sociales, pocos días antes de cambiar de agente para prescindir de Misko Raznatovic y formar parte de la cartera de Nikos Spanos, algo que le podía acercar a los dos transatlánticos griegos.

PAO y Olympiacos, tras Francisco

Y así ha sido. En una entrevista con la periodista Dora Panteli, de Nova Sports, Francisco ha confirmado que Panathinaikos y Olympiacos han mostrado interés en incorporarlo de cara a la próxima temporada. El dinero en el baloncesto griego sigue saliendo hasta de debajo de las piedras, y el pique entre ambos equipos atenienses puede reportar una buena lluvia de millones a Francisco. Además, 'Eurohoops' también apuntó a que el jugador estaría dispuesto a explorar sus opciones de poder jugar en la NBA.

Sylvain Francisco, ante Juancho Hernangómez en el PAO-Zalgiris de Euroliga / Euroleague

Pese a ello, el base de Zalgiris vive con mucha calma su futuro, e incluso no descarta cumplir el año de contrato que tiene firmado en Kaunas. Todo ello con una reflexión interesante sobre lo cómodo que se encuentra en el ecosistema del equipo lituano, y que le ha permitido ofrecer su actual versión.

No se moja sobre su futuro

"Soy consciente del interés de otros equipos, pero tal vez me quede en Zalgiris un año más, o ya veremos a dónde voy, porque siento que a veces, cuando cambias de equipo, tienes que entender la visión, los entrenadores, el equipo y cómo quieres ser eficiente y cómo vas a integrarte en él. A veces, es bueno ir a un equipo, pero las cosas no siempre salen como uno espera. Como dije, siempre he pasado por muchas cosas y siempre he logrado encontrar la manera de sacarles el lado positivo. Así que no voy a decir nada. Simplemente, sí, hay muchos equipos interesados, y ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Estoy muy concentrado", comentó el exmanresano.

En clave Barça, en la posición de '1', Tomas Satoransky y Nico Laprovittola terminan contrato el próximo mes de junio, mientras que Juan Núñez y Juani Marcos tienen contrato con la disciplina azulgrana hasta 2027.