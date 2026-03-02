Sylvain Francisco brilla justo cuando suena para el Barça: MVP en la Euroliga y canasta ganadora con Francia

La semana de Sylvain Francisco ha sido muy movida. Entre los rumores que lo vinculan con el Barça, el jugador ha querido lucirse en la pista, tanto en su equipo como en su selección. Dos exhibiciones que lo sitúan como uno de los jugadores más determinantes de Europa y una oportunidad de oro para el conjunto blaugrana este próximo verano, que está bien posicionado para hacerse con sus servicios.

Para empezar, el francés fue nombrado MVP de la Jornada 29 de la fase regular de Euroliga. El base de Zalgiris fue decisivo en la victoria de su equipo en casa contra Olympiacos (23 puntos, tres rebotes, siete asistencias, dos robos, dos tapones y una espectacular valoración de 36). Es el segundo MVP que recibe este curso, después de que ya fuera premiado en la jornada 9.

Por si fuera poco, al jugador se puso la camiseta de Francia dos días después a 1.200 kilómetros de distancia. En Hungría, Francisco anotó el triple ganador de su selección para derrotar a los anfitriones por 74-71. Todos sus compañeros fueron directos hacia él para celebrar la canasta y la gran actuación del jugador, que se convirtió en el héroe de los 'bleus'.

En el duelo de este domingo en Francia, todavía fueron mejor sus números con el combinado nacional. Fue el faro del equipo, estando más de 28 minutos en pista, y anotó 17 puntos, además de repartir cuatro asistencias. En esta ocasión, la selección gala venció con facilidad a Hungría por una ventaja cercana a los 20 puntos: 98-79.

Todas estas grandes actuaciones han surgido cuando su nombre se vincula más que nunca con el Barça. Algunos medios incluso habían afirmado que ya tenía un preacuerdo con el club blaugrana para verano, una información que el propio jugador salió a desmentir en redes sociales con un mensaje claro: "Fake News (Noticias Falsas)".

"Solo intento ser claro porque fue una locura. Me desperté y todos me decían: 'Has fichado por el Barcelona', '¡Enhorabuena!'. Yo me quedé como: '¿Qué?. Pase lo que pase, estoy concentrado. No importa. Claro, hay muchísimas ofertas por todas partes, pero al final, tengo el control, así que dejo que mi agente se encargue de esto, y estoy totalmente concentrado en el baloncesto", aseguró el francés esta semana.

Sylvain aterriza en España

Después de las ventanas FIBA, Francisco regresa con Zalgiris a la rutina y visitará precisamente España esta próxima semana. Será el Roig Arena, para jugar a domicilio contra el todopoderoso Valencia Basket de Pedro Martínez. De momento, los lituanos se sitúan en la sexta posición de la Euroliga, mientras que los 'taronja' han asaltado la segunda plaza. Duelo de titanes.

Por el otro lado, el Barça visitará al Olimpia Milano este jueves, con el objetivo y la necesidad de empezar una buena racha de victorias. Las derrotas en Copa y Bolonia han dejado al conjunto de Pascual tocado en lo anímico, además de en lo físico, aunque el parón de selecciones ha venido bien para recuperar energías y preparar con calma un tramo fundamental de la temporada.