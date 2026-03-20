La rajada de Scariolo antes de Zalgiris: "Los árbitros nos perjudicaron de manera decisiva"

Sergio Scariolo calentó el partido de este viernes ante Zalgiris Kaunas. El Real Madrid visita Lituania en un estado de forma envidiable y con la oportunidad de seguir en los puestos más altos de la clasificación. Ahora mismo ocupa la tercera plaza, aunque si gana compartiría balance con el segundo en la tabla: Olympiacos. El técnico blanco no dejó de lado la importancia del arbitraje.

"Entramos en el tramo final de la fase regular y nos toca una salida de las peores. El Zalgiris es un gran equipo y ha ganado a casi todos los equipos de arriba en su cancha. Su factor campo es determinante. La situación es especial porque juegan muy bien al baloncesto y tienen un equipo con mucha eficacia, con muchos jugadores peligrosos", inició el italiano.

Sergio Scariolo, con el Real Madrid / EUROPA PRESS

Después de analizar el nivel de Zalgiris, con jugadores como Francisco o Wright, habló de los jueces. "Los últimos partidos fuera de casa fueron jugados con mucha autoridad, otra cosa es que pierdas o ganes, porque no depende solo de cómo juegas tú. Depende del rival, del acierto y también de los árbitros, como pasó en Atenas, donde fuimos perjudicados de manera decisiva", destacó.

Scariolo no olvida el partido en el que el Real Madrid perdió en Atenas por tan solo un punto. El entrenador blanco ya fue duro en los instantes siguientes a este duelo, cuando habló de una muy mala actuación de los árbitros. Unas palabras que le costaron una pequeña sanción económica por parte de la Euroliga.

El Madrid está completando una gran temporada en Europa gracias a su rendimiento en el Movistar Arena. Tan solo un equipo ha sido capaz de arrebatarles la victoria en casa: Panathinaikos. Sin embargo, son el equipo con peor balance del 'top 10' de Euroliga fuera de casa, con cinco victorias y diez derrotas. Por tanto, visitar Kaunas no se antoja una tarea fácil ni mucho menos.

A una victoria del play-in

"Es un partido en el que queremos ver madurez por parte de todos los jugadores. Es algo que va más allá incluso de ganar o perder el partido. Todo el mundo debe ser consciente de que fuera de casa necesitas un esfuerzo más. Es un partido que tiene algo más allá de la clasificación", finiquitó el italiano.

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Los blancos tienen un balance de 20 victorias y 11 derrotas en la Euroliga. Según los cálculos de Pascual, estarían a una victoria de asegurarse el play-in y a dos o tres de certificar su pase directo a los playoffs. Si siguen con la racha triunfal en el Movistar Arena, les serviría con ganar los tres partidos que les quedan en Madrid ante Hapoel, Anadolu Efes y Estrella Roja. Aunque si ganan a domicilio, obtendrán el valioso premio con anterioridad.