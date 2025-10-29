El exazulgrana Justin Anderson empieza a ver la luz al final del túnel

Justin Anderson está viviendo en Dubai su cuarta experiencia lejos del baloncesto estadounidense, tras cerrar una etapa NBA en la que disputó más de 250 partidos entre liga regular y playoff vistiendo las camisetas de Mavericks, Sixers, Hawks, Nets, Cavaliers y Pacers.

En 2023, el de Montross decidió cruzar el charco para ir a Lugo y fichar por Breogán, un destino que años antes también había elegido el exNBA Dzanan Musa, y con el que los caminos se iban a acabar cruzando. Su buen hacer con el cuadro gallego le hizo terminar la campaña 23/24 en el Valencia Basket, y tras despuntar en La Fonteta, el Barça le echó la red para firmar por una temporada.

Los números de Anderson en el Barça

Un curso, el pasado, en el que Anderson fue un jugador importante para Joan Peñarroya en la parcela defensiva, y con un rendimiento aceptable en ataque. En Liga Endesa promedió 8,3 puntos y 2,6 rebotes por partido, mientras que en Euroliga, sus registros fueron de 7,1 tantos y 2,8 capturas por duelo. Su condición de extracomunitario chocó con la voluntad del Barça de incorporar en un inicio tanto a Will Clyburn como a Myles Cale, de manera que el conjunto azulgrana decidió no acometer su renovación y dejarlo libre.

Justin Anderson, en un partido con el Barça de basket / Valentí Enrich

Y estando en el mercado, llegó la propuesta de Dubai Basketball, que le puso sobre la mesa un contrato para las próximas dos temporadas. Dos campañas en las que el conjunto de Oriente Medio competirá en la máxima competición continental tras haber alcanzado un acuerdo para los próximos cinco cursos. Y un Dubai, en el que Anderson comparte vestuario con un exrival en los últimos clásicos como es Dzanan Musa.

Anderson fue una de las incorporaciones de mayor cartel del recién aterrizado a la Euroliga, pero lo cierto es que su entrada en los planes de su entrenador, Jurica Golemac, está siendo más dificultosa de lo previsible. Por el momento, la presencia del estadounidense en los primeros encuentros continentales había sido prácticamente testimonial: 13 minutos y 40 segundos frente a Partizán, 16 minutos ante Mónaco, menos de 15 frente al Barça y por debajo de los ocho contra Asvel.

Justin Anderson ha vivido muchos minutos en el banquillo en los primeros partidos en Dubai / Twitter: @dubaibasket

Cambio de situación en Vitoria

En la liga adriática, Anderson lleva por el momento tres partidos con algo menos de 10 minutos por encuentro en cancha, en los que solo ha podido promediar 2,7 puntos y 0,3 rebotes. Pese a ello, en el último partido de la ABA League, el alero ya superó los 16 minutos y medio de juego, algo que podía indicar que la tendencia podía cambiar. Y así fue en el último compromiso europeo frente a Baskonia, en el que tan solo McKinley Wright jugó más que él (31' 40"). En el Buesa Arena, Anderson disputó 29 minutos y tres segundos en los que pudo aportar siete puntos, seis rebotes y dos asistencias. Una buena noticia en lo individual, pero que no acompañó en lo colectivo, ya que Baskonia sumó el primer triunfo continental de la campaña tras derrotar a Dubai por 92-85.

Justin Anderson, frente a Baskonia / EFE

Pese a estar encontrando dificultades para entrar en el equipo, en Dubai confían en que su situación en cuanto a minutos cambiará. Así lo reconoció a SPORT el General Manager del club, Dejan Kamenjasevic, que visitó recientemente la redacción del diario para dar a conocer el proyecto, y también hablar sin tapujos sobre la situación del exjugador azulgrana.

Dejan Kamenjasevic: "Sin el apoyo del Barça, Dubai Basketball no estaría hoy aquí"

Las palabras de Kamenjasevic sobre Anderson

"Está muy bien, se está adaptando a nuestro estilo de juego. No juega ahora muchos minutos, pero creo que va a ir a más. Él ha tenido también algunos problemas físicos, pero yo pienso que es un jugador también que de estas características que nosotros hemos buscado para que nos pueda apoyar y nos pueda dar lo que él ya dio en Valencia, antes en Lugo y después en Barcelona. Es un chico excelente, es una persona que se ha adaptado perfectísimamente a la ciudad de Dubai. Todos nos adaptamos a las cosas buenas, es fácil adaptarse y sin ninguna duda creo que él va a ir a más y que nos va a dar muchísimas cosas en el futuro", explicó. Por lo tanto, quedará por ver si la situación de Anderson va cambiando en Dubai, pero por el momento, el cambio de equipo del americano no está siendo tan sencillo como se podría esperar.