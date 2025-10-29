Nick Calathes: emotivo reencuentro con Obradovic en el Partizan

Cuando Nick Calathes iniciaba su carrera, se forjó bajo la tutela del legendario entrenador Zeljko Obradovic. Ahora, el estelar base griego se reúne con el maestro para aportar su experiencia y liderazgo al Partizan Mozzart Bet de Belgrado, equipo que aspira a lo más alto.

El Partizan anunció el fichaje de Calathes (1,96 metros, 36 años) para lo que resta de la temporada 2025-26. El base llega procedente del AS Mónaco, donde disputó tres partidos en la liga francesa esta temporada, pero aún no había debutado con el club en la Euroliga. La temporada pasada, promedió 3,7 puntos y 3,8 asistencias en 17 partidos de Euroliga con el Mónaco.

El Partizan será el quinto club de Euroliga para Calathes, quien, tras debutar con el Panathinaikos de Atenas, también jugó en el FC Barcelona y el Fenerbahçe Beko de Estambul antes de fichar por el Mónaco. Conocido por su excepcional visión de juego, instinto defensivo y liderazgo, Calathes aporta al Partizan más de una década de experiencia en la Euroliga. Durante este tiempo, ha forjado una trayectoria histórica.

Un histórico de la Euroliga

Calathes es el máximo asistente (2135) y ladrón (460) de la historia de la Euroliga. Es segundo en la historia de la competición con 318 partidos como titular, noveno en valoración (4298) y noveno en partidos jugados (371). Con 1010 canastas de dos puntos, Calathes está a una de entrar en el top 10 en esta categoría. Es uno de los dos únicos jugadores —junto con Mike James— con más de 1000 puntos, rebotes y asistencias en su carrera.

Campeón de la Euroliga en su segunda temporada profesional con el Panathinaikos en 2011, Calathes ha alcanzado la Final Four con todos los equipos en los que ha jugado y llegó a la final con el Panathinaikos, el Barcelona y el Mónaco.

Ha sido elegido dos veces para el Mejor Quinteto de la Euroliga y fue nombrado MVP de la EuroCup 2012-13 tras liderar al Lokomotiv Kuban Krasnodar al campeonato de dicha competición. Calathes también ha ganado siete campeonatos nacionales y seis copas nacionales a lo largo de su carrera.

Internacional con Grecia

Nacido en Florida y nacionalizado griego, Calathes ha representado a Grecia en numerosos torneos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos y el Mundial de Baloncesto. Contribuyó a que Grecia obtuviera la medalla de bronce en el EuroBasket 2009.

La llegada de Calathes se produce en medio de una serie de lesiones de jugadores clave de la rotación, como Carlik Jones y Shake Milton. El Partizan actualmente presenta un balance de 3 victorias y 3 derrotas en la Euroliga.